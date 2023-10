Van een lelijke mestsilo naar een fraaie vergaderruimte

Er was zaterdag heel veel belangstelling voor het Stoofperenfeest, onderweg pakten tel van nieuwsgierige bezoekers ook even de bedrijven van de familie Westenbrink mee op Larijweg 87. Vooral de nieuwe vakantie- annex vergaderlocatie De Perenhoeve in een hele oude mestsilo was doelwit van de bezoekers.Wie de silo pakweg een jaar geleden voor het laatste heeft gezien, wist niet wat hij nu zag. Van een grijze betonnen kolos met allemaal water en begroeiing er in en omheen, tot een keurig en uitnodigend bouwwerk met een knap rieten puntdak erop. Op de begane grond kan nu al vergaderd worden, terwijl er een sfeervolle ruimte is gecreëerd om wat te eten of drinken. „Boven is het nog niet klaar, maar je hebt vandaar een fabuleus uitzicht over de landerijen. Je ziet Havelte bij mooi weer goed liggen”, vertelt Nico Westenbrink.De eerste afspraken zijn gemaakt met bedrijven voor brainstormsessies. „En er zijn al twee trouwerijen geboekt. Kijk”, wijst hij naar een mooie prieeltje, daar kun je dan bij mooi weer de ceremonie houden.” Westenbrink hoopt dat alles voor de Pasen klaar is. „Dan begint het recreatieseizoen weer en kunnen de boekingen binnenstromen.”De silo heeft een complete metamorfose ondergaan, net als het terrein er omheen. Waar eerst oude schuren stonden, is nu parkeergelegenheid en gras ingezaaid. De silo zelf is nog een beetje te herkennen, want de betonnen muur is nog goed te zien. Het bouwwerk is mede tot stand gekomen dankzij Europese Leadersubsidie. Een eind verderop is bij het voormalige Wever & Co ook een silo tot vakantiehuisje verbouwd, Silo 161, maar die ziet er weer heel anders uit. Op het terrein zijn meerdere bedrijven van de familie te vinden, van InOutHout tot Oliebol4U en van kapsalon en Flower Power bloemstukken workshops tot nu ook een vakantie- annex vergaderlocatie.