Bijna honderd basisschoolkinderen aan het trippen door spacecake

Drie mannen verkochten wietcakejes aan kinderen onder de twaalf

Op een school in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria, zijn drie mannen opgepakt nadat ze basisschoolkinderen wietmuffins hebben verkocht. Bijna honderd kinderen tussen de acht en elf waren aan het trippen door de zoetigheid van de mannen.



Drie mannen van 19, 21 en 29 zouden de cakejes voor de lessen hebben verkocht aan de kinderen. Met een mooie actie: ze kregen er twee voor de prijs van één. Binnen de kortste keren werden kinderen ziek, slaperig, zouden ze onzin uitkramen, hallucineren en in slaap vallen, meldt Metro UK.



De school besloot een stoet ambulances uit te laten rukken voor de veiligheid van de kinderen. "Mijn arme kleinzoon was slaperig en onder invloed, net als heel veel andere kinderen", vertelt een oma. "Ze kraamden onzin uit." Een andere grootouder vertelt: "Sommige leerlingen staarden met wijd open ogen het klaslokaal in, anderen lagen diep te slapen."



Volgens hem waren de meeste kinderen "compleet stoned, aan het giechelen en trippen". Anderen hadden juist weer last van misselijkheid en buikkrampen.



De mannen die de muffins hebben verkocht, zijn gearresteerd op verdenking van poging tot moord. Kinderen zouden zijn bedreigd als ze geen muffins zouden kopen en opeten. Ze worden binnenkort voorgeleid.

07-10-2023 09:08:09 allone

is dit een nieuwe manier om rijk te worden? is dit een nieuwe manier om rijk te worden?

07-10-2023 10:45:31 Mamsie

Wat een idioten, deze kerels. Die verdienen een fikse straf. Mits de berichtgeving juist is, natuurlijk.

07-10-2023 12:27:50 Mikeph

Ik kan niet herinneren dat ik als basisschoolleerling geld op zak had.

07-10-2023 12:30:57 Mamsie

@Mikeph : Ik alleen op maandagmorgen. Dat was het melkgeld en schoolfonds.

