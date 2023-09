F1 Fans bestellen massaal Red Bull voor Lewis Hamilton

Mercedes maakte afgelopen weekend een kostbare fout tijdens de Japanse Grand Prix, waarbij hun voorraad Red Bull-blikjes op raakte.



Hoewel de Zilveren Pijlen het niet publiekelijk bekendmaken om "voor de hand liggende redenen", houdt het team wel een kleine voorraad Red Bull achter de bar in hun hospitality suites, zoals onthuld door een insider.



Normaal gesproken is dit geen groot probleem, maar dat was wel het geval in Suzuka.



Toen Lewis Hamilton een interview gaf in de hospitality suite van het team, werd er een QR-code direct achter de zevenvoudig wereldkampioen opgemerkt.



Na het scannen van de code werd ontdekt dat drankjes konden worden besteld voor het personeel van Mercedes, inclusief Hamilton, George Russell en teambaas Toto Wolff.



Als gevolg hiervan bestelden verschillende fans blikjes Red Bull voor de drie heren, tot op het punt dat ze op waren.



Een insider onthulde hoe het aanvankelijk een "gestage en regelmatige" service was, voordat ze plotseling "duizenden bestellingen voor Red Bull drankjes" ontvingen.



"Alles verliep gestaag en regelmatig, we bedienden het personeel van Mercedes en zakelijke gasten toen het bestelsysteem plotseling gek werd", vertelde een insider aan Global247News.



"We werden overspoeld met duizenden bestellingen voor Red Bull-drankjes. Velen leken te zijn besteld voor Lewis, George Russell en Team Principal Toto Wolff.



"Hoewel ze onze rivalen zijn, hebben we Red Bull in de bar, maar we houden slechts kleine voorraden en adverteren het feit niet om voor de hand liggende redenen.



"Daarom konden we niet alle bestellingen afronden," lachte de insider.



De code werd later gewijzigd om de stortvloed van Red Bull bestellingen te stoppen.



Het team leek het grappig te vinden, hoewel hun prestaties op het circuit zeker niet om te lachen was.

