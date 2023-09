Wielrenners raken de weg compleet kwijt in Meppel

De start van het EK wielrennen voor vrouwen in Meppel is zeer chaotisch verlopen. Een aantal straten in Meppel wordt niet aangedaan.

De renners halen op een rotonde de jurywagen in, waardoor de wedstrijdleiding niet kan vlaggen. Ondertussen is het peloton van de geplande route afgeweken.



Een strop voor Meppel, dat 30.000 euro betaalde om prachtig door de internationale televisieploegen in beeld te worden gebracht. Toeschouwers langs het parcours laten hun ongenoegen en teleurstelling blijken op X (voorheen Twitter). Ook Xander Topma, raadslid voor de SP in de gemeenteraad uit op X zijn teleurstelling: „Ik zag het. Om te janken. Was al tegen omdat we in Meppel genoeg moeten doen voor onze eigen sportverenigingen en nu dit. Hadden mooie dingen kunnen doen voor onze clubs met 50.000 euro.”



Doordat het peloton de lokale ronde niet heeft gevolgd, rijden motoragenten en auto’s achter het peloton in plaats van ervoor. De koers lag vervolgens enkele minuten stil zodat auto’s en motoragenten het peloton konden inhalen. Daarna ging de koers een paar kilometer later dan gepland alsnog van start.



Eenmaal op weg neemt het Nederlandse team meteen de koers in handen in de hoop waaiervorming te forceren.

Reacties

25-09-2023 12:35:01 allone

Oudgediende



Volgende keer beter. Heeft iedereen nu het mooie Meppel gezien?

25-09-2023 12:40:29 Buick

Erelid



Quote:

Een strop voor Meppel, dat 30.000 euro betaalde

Quote:

Hadden mooie dingen kunnen doen voor onze clubs met 50.000 euro.”

Ook in Meppel kunnen mensen niet meer rekenen. dat leren ze niet meer op school.

Hier is het bewijs.

