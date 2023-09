Tiener voorkomt dat zusje ontvoerd wordt dankzij katapult

Een 13-jarige jongen heeft zich tot absolute held gekroond met enkele welgemikte schoten met zijn katapult.



Een meisje van acht was zorgeloos paddenstoelen aan het plukken achter haar woning in Alpena, in de regio van de Grote Meren in de Verenigde Staten, toen een onbekende jongeman uit de struiken sprong en haar vastgreep. Hij wou het meisje ontvoeren, maar dat was zonder de alerte reactie van haar 13-jarige broer gerekend. Hij haalde zijn katapult boven en raakte de 17-jarige aanvaller met stenen op het hoofd en de borst en die vluchtte, zijn slachtoffer achterlatend.



De politie slaagde erin de verdachte te identificeren dankzij overeenkomende schotwonden in het hoofd en de borst. De 17-jarige aanvaller wordt beschuldigd van poging tot ontvoering van een minderjarige en zal worden berecht als een volwassene.

Reacties

23-09-2023 10:24:30 allone

Oudgediende



WMRindex: 49.662

OTindex: 87.391



Schotwonden door een katapult? Wordt straks weer de verkeerde veroordeeld??



Laatste edit 23-09-2023 10:24 Wat een geluk dat die jongen met zijn katapult zo goed reageerdeSchotwonden door een katapult? Wordt straks weer de verkeerde veroordeeld??

23-09-2023 12:00:35 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.579

OTindex: 22.473

@allone : Je sciet toch ook met een katapult? Geen kogels, maar stenen.

23-09-2023 13:07:11 allone

Oudgediende



WMRindex: 49.662

OTindex: 87.391





Laatste edit 23-09-2023 13:07 @BatFish : ja. Maar ik nam aan dat kogelwonden er anders uitzien dan die van een steen.

