Venezuela herovert door criminelen gerunde gevangenis met nachtclub en zwembad

Venezolaanse ordetroepen hebben met veel vertoon van macht een gevangenis ‘heroverd’ die gold als een paradijs voor de soms zware criminelen die er zitten. Het complex had hotelachtige faciliteiten, waaronder een zwembad, een nachtclub en een minidierentuin.



Het Venezolaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zette zo’n 11.000 man in om de controle over deze ‘criminelenhemel’ terug te krijgen.



De Tocorón-gevangenis werd jarenlang min of meer gerund door de machtige criminele bende Tren de Aragua. De leider van de bende, Héctor Guerrero Flores, zit er een straf van 17 jaar uit wegens moord en drugshandel. Hij kon vrijelijk het complex in en uit lopen, en dat werd ook aan andere gevangenen toegestaan.



Plaatselijke media zagen bewakers motorfietsen, televisies en magnetrons uit de gevangenis dragen. Buiten de poorten van het complex verzamelden zich veel familieleden van de gevangenen.



Zij woonden in de gevangenis gewoon samen met hun criminele partners. “Ik wacht om te horen waar ze mijn man naartoe brengen. Ik woonde daar, maar ze hebben ons eruit gezet”, vertelde een van hen huilend aan persbureau AFP.



In een verklaring op X, voorheen Twitter, feliciteerde het Venezolaanse ministerie van Binnenlandse Zaken de agenten met het heroveren van de gevangenis en het ontmantelen van ‘een centrum van samenzwering en misdaad’.

