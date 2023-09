Man klaagt ziekenhuis aan en wil miljoenen na zien keizersnede eigen vrouw

De menselijke geboorte blijft een wonderlijk iets. De vrouw die een topprestatie neerzet, een team specialisten eromheen dat de boel in goede banen leidt en aan het einde van de rit: nieuw leven. Maar dat deze mijlpaal niet automatisch bij iedereen in het lijstje ‘mooiste gebeurtenissen van je leven’ komt, bewijst Anil Kopula uit Australië.



De kerel eist namelijk een miljard Australische dollars – zo’n 600 miljoen euro – van het ziekenhuis nadat hij in 2018 getuige was van de geboorte van zijn kind.



Zijn telg kwam destijds ter wereld in het Royal Women’s Hospital in Melbourne. Dat gebeurde via een keizersnede, een bevalling waarbij het kind niet via ‘down under’ naar buiten komt, maar middels een snee in de buikwand.



Nu, vijf jaar later, wil Anil geld zien. Veel geld. Heel veel geld. Waarom? De Australiër zag naar eigen zeggen ‘de inwendige organen en het bloed’ van z’n vrouw. Het ziekenhuis stond dat toe en moedigde zelfs aan dat de Australiër getuige was van het plastische schouwspel. Daarmee heeft het ziekenhuis ‘haar zorgplicht geschonden’, aldus Anil.



De schadevergoeding wil hij hebben omdat de ‘traumatische gebeurtenis’ volgens hem heeft geleid tot een psychotische ziekte, die hem uiteindelijk zijn huwelijk heeft gekost.



Of de zaak enige kans van slagen heeft, valt te betwijfelen, maar we raden Anil af om ooit een slagerij binnen te wandelen of naar Discovery Channels’ Shark Week te kijken. Dat zou namelijk weleens zijn ondergang kunnen worden.

Reacties

O, wat zielig voor die man, erg traumatisch hoor en hoe heeft zijn toenmalige vrouw dit alles doorstaan?



Wat een mietje zeg en net wat er geschreven wordt, geen BBQ of slagerij en zelfs geen schoonmaken van een visje voor meneer. Laat hij het maar bij tofu houden en daar een boel kruiden bijgooien, zodat het nog ergens naar smaakt wat hij niet wil zien.

Dan zal hij de Staat wel aanklagen Ik hoop dat hij bot vangt bij de rechter en de proceskosten moet betalenDan zal hij de Staat wel aanklagen

Ik vond het juist jammer dat toen ik een keizersnee kreeg ik niet kon zien wat ze aan het doen waren. er werd wel gezegd, kijk maar in die spiegel aan het plafond, maar ze hadden even eerder mijn bril al afgepakt dus ik zag die spiegel niet eens...

Toen mijn dochter via een keizersnee geboren werd, mocht ik er op het allerlaatste moment niet bij zijn, want ze besloten tot algehele narcose wegens groot bloedverlies.

: in zulke gevallen ben je alleen maar blij dat er goede artsen zijn…



: Beetje ironisch, maar uiteindelijk waarschijnlijk niet zo belangrijk



Laatste edit 20-09-2023 09:30 Traumatisch is vooral de manier waarop deze man zijn leven leeft @Sjaak : in zulke gevallen ben je alleen maar blij dat er goede artsen zijn… @MIADIA : Beetje ironisch, maar uiteindelijk waarschijnlijk niet zo belangrijk

Zelf had ik ook totaal geen behoefte om mee te kijken en ben gewoon bij het hoofdeinde blijven staan.



Zo zie je maar dat iedereen anders is. @MIADIA : Mijn vriendin hebben ze zeker 5x gevraagd of ze niet met een spiegel wilde meekijken, wat ze niet wilde, tot ik uiteindelijk zelf wat "assertiever" reageerde dat ze moesten kappen met die kl*te spiegelZelf had ik ook totaal geen behoefte om mee te kijken en ben gewoon bij het hoofdeinde blijven staan.Zo zie je maar dat iedereen anders is.

@DrZiggy : ik zou waarschijnlijk zo reageren als jij

