Vrouw weet niet dat ze zwanger is tot voetje naar buiten komt

Zo eens in de zoveel tijd komt het voor: een vrouw die tot het moment van de bevalling niet weet dat ze zwanger is. Het overkwam de Britse Faye White uit het plaatsje Braintree, die totaal onverwacht een dochtertje kreeg, Luna-Grace.



De 19-jarige vrouw had pas door dat ze in verwachting was toen op het toilet plots een voetje tevoorschijn kwam. Naar eigen zeggen had ze zes zwangerschapstesten gedaan die allemaal negatief waren. Ook was ze gewoon ongesteld en had ze geen echt dikke buik, vertelt ze aan Kennedy News and Media.



Dat was heel anders bij haar eerste zwangerschap. Twee jaar geleden kreeg ze al een zoontje, Brody-Chase. Maar aangezien ze 'niet regelmatig' anticonceptie gebruikte, wist ze dat de kans erin zat dat ze opnieuw zwanger zou raken.



En dat gebeurde dus ook. "Het leven was normaal totdat ik wakker werd in een enorme plas water”, vertelt ze. De vrouw ging naar het toilet, omdat ze 'veel druk voelde', zo omschrijft ze zelf. Vervolgens kwam er een voet tevoorschijn van de baby.



Daarop belde ze een ambulance. "De weeën waren in volle gang. Vanaf het moment dat de vliezen braken tot aan de geboorte, duurde het twee uur, zo snel is het gebeurd.” De baby werd geboren in de ambulance, maar er waren wel complicaties. Het meisje heeft een vorm van hersenschade opgelopen door zuurstofgebrek. Hoe erg het is, moet nog blijken.

Maar aangezien ze 'niet regelmatig' anticonceptie gebruikte, wist ze dat de kans erin zat dat ze opnieuw zwanger zou raken.



misschien een andere vorm van anticonceptie gebruiken dan? en zou ze beter niet ook een keer er voor naar de huisarts zijn gegaan, ipv 6 thuis tests (die niet 100% uitsluitsel geven)? als je wel het vermoeden hebt en maar blijft testen... misschien een andere vorm van anticonceptie gebruiken dan? en zou ze beter niet ook een keer er voor naar de huisarts zijn gegaan, ipv 6 thuis tests (die niet 100% uitsluitsel geven)? als je wel het vermoeden hebt en maar blijft testen...

Waarschijnlijk was ze met 16 al in verwachting als ze met 17 haar eerste baby kreeg. Gaat goed daar



Waarschijnlijk was ze met 16 al in verwachting als ze met 17 haar eerste baby kreeg. Gaat goed daar

In films zeggen ze altijd ik zie het hoofdje al, maar dit kind kwam er met gestrekte been uit

