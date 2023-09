Veegmachines veroorzaken lekke fietsbanden in Leeuwarden

IJzeren pinnen van veegwagens veroorzaken lekke fietsbanden in Leeuwarden. Het zou jaarlijks gaan om honderden lekke banden, blijkt uit een rondgang van Omrop Fryslân langs fietsenwinkels in de stad.Deze speciale wagens halen onkruid van de straat. Dit gebeurt met borstels waarin ijzeren pinnen zitten. Als de borstels de pinnen verliezen en fietsers daaroverheen rijden, is de band direct aan vervanging toe."Dit is de laatste twee jaar een groot probleem bij ons", vertelt Riemer de Vries van fietswinkel Mient de Vries. "We hebben zo'n twintig lekke banden per week. 80 tot 90 procent komt door de veegwagen."De Vries ziet de lekke banden met name binnenkomen als er net is geveegd. "In het najaar is het erger, want dan ligt er meer troep die de veegwagen moet opvegen."Het probleem van de ijzeren pinnen is overigens niet uniek voor Leeuwarden. Al jarenlang klagen fietsers in meerdere gemeenten over lekke banden die worden veroorzaakt door de borstels van onkruidwagens, zoals in Almelo, Eindhoven en Enschede.Niet alleen fietsbanden, maar ook scooterbanden zijn regelmatig lek, vertelt Rene Visser van fietswinkel Lammert de Vries. "Iedere maand komen hier zo'n tien scooters binnen met een ijzeren pin in het wiel. Zo'n band is een stuk duurder om te vervangen dan een fietsband."De veegwagens zijn van afvalverwerkingsbedrijf Omrin, dat wordt ingehuurd door de gemeente Leeuwarden. Klanten van de fietsenmakers kunnen bij Omrin terecht voor schadevergoeding, maar dat kan alleen als ze kunnen aantonen dat het door de veegwagen komt. Dat is niet altijd mogelijk, zegt fietsenmaker De Vries. "Bij de helft van de fietsen vind je de pin, maar bij anderen ook niet."Het bedrijf laat aan Omrop Fryslân weten wekelijks vijf meldingen binnen te krijgen, dus ruim 250 per jaar. Driekwart van de melders krijgt ook het geld terug.Het probleem van de ijzeren pinnen is inmiddels al jaren bekend bij de gemeente. In een reactie laat Leeuwarden aan Omrop Fryslân weten dat er al gekeken is naar alternatieven, maar om het onkruid goed weg te halen, blijven stalen borstels volgens de gemeente noodzakelijk.Ook Omrin is op zoek naar oplossingen om de schade te beperken. Volgens Broer Visser van het afvalverwerkingsbedrijf heeft het te maken met de druk van de borstels en speciale flappen."Die flappen hebben we erop zitten om te voorkomen dat de pinnen wegschieten", zegt hij. "Er rijdt ook altijd nog een andere veegauto achter om de pinnen op te ruimen, maar soms schieten ze verder weg en zijn we ze kwijt." Volledig voorkomen dat er een stalen pin achterblijft, lukt dus niet, zegt Visser. "We doen ons best."