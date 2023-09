Omstanders tillen bus op en redden man die eronder ligt

Een 18-jarige man die in Berlijn onder een bus terechtkwam, is door zo'n veertig omstanders gered. De groep kreeg het voor elkaar om de bus op te tillen, zodat de man uit zijn benaderde positie kon worden bevrijd.Op beelden is te zien hoe de omstanders tegen de bus duwen en die optillen. De bus werd zo'n twintig centimeter verplaatst, schrijft Bild. Dit was voldoende om ervoor te zorgen dat het slachtoffer onder de bus vandaan kon worden gehaald.Het ongeluk gebeurde bij een bushalte die tegenover een medisch centrum ligt. Artsen en verpleegster schoten direct te hulp. Zo werd meteen een zoutoplossing toegediend en kreeg de man pijnstillers. "We wilden voorkomen dat hij het bewustzijn zou verliezen", zegt een van de verpleegsters tegen Bild.De man kwam onder de bus terecht nadat hij was gestruikeld. Hij zat met zijn arm klem onder het wiel. Hij hield armletsel, kneuzingen en schaafwonden over aan het ongeluk.