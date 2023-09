Cuba ontdekt handel in mensen voor Russisch leger

Cuba heeft een netwerk aan het licht gebracht dat Cubanen probeerde te ronselen om in Oekraïne voor Rusland te vechten. Dat heeft het Cubaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt.



Volgens het ministerie werken de autoriteiten op dit moment aan "het neutraliseren en ontmantelen van een mensenhandel-netwerk dat vanuit Rusland opereert om Cubanen in Rusland, en enkelen in Cuba, te ronselen voor de strijdkrachten die vechten in Oekraïne". De Cubaanse regering zegt dat er in enkele gevallen vervolging is ingesteld voor het onder druk zetten van Cubaanse burgers om deel te nemen aan de oorlog.



Rusland heeft niet gereageerd op de aantijgingen. Moskou kondigde vorig jaar aan de Russische strijdkrachten te willen uitbreiden met meer dan 30 procent tot 1,5 miljoen militairen. Die nieuwe troepen worden voor een deel in het buitenland geworven. In mei berichtte een Russische krant dat een aantal Cubaanse burgers contracten had getekend met het Russische leger en naar Oekraïne was gebracht in ruil voor het Russische staatsburgerschap.

