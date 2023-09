Rijinstructeur crasht tegen gevel van autorijschool

Ook rijinstructeurs laten al eens een steek vallen in het verkeer. Dat blijkt uit een foto van een ongeval in Lakewood, in de Amerikaanse staat Colorado. Daar reed een rijinstructeur op zijn tweede werkdag in op de gevel van zijn rijschool. Dat schrijft USA Today.Een eerste werkweek loopt nooit helemaal van een leien dakje. Dat kan een rijinstructeur uit Colorado beamen. Hij reed op zijn tweede werkdag het gebouw van zijn autorijschool binnen. De bestuurder raakte de pedalen kwijt toen die een Hyundai Tucson probeerde te parkeren. Het is evenwel niet duidelijk wat er exact misliep. Mogelijk reed de instructeur te snel of vergiste die zich van pedaal.Bij het ongeval raakte het gebouw ernstig beschadigd. Op het beeld dat de politie van Lakewood verspreidde, is te zien hoe de auto helemaal door de muur reed. Daarboven hangt een bord: «Leer autorijden».Er viel evenwel slechts een lichtgewonde. «Verschillende mensen konden op het nippertje wegduiken», schrijft het Lakewood Police Department op Twitter. «De bestuurder, een instructeur van de school, krijgt een boete voor de verkeersovertreding.» De instructeur zou ook meteen zijn C4 ontvangen hebben.Op Twitter leidt het beeld tot veel hilariteit. «Gebuisd», schrijven gebruikers. En ook: «wanneer je liegt tijdens je sollicitatie», «dit is de basisdefinie van ironie» en «hoezo is dit geen grap?».