Leeuw ontsnapt in spitsuur Pakistaanse miljoenenstad Karachi

Een volwassen leeuw heeft zo'n twee uur op straat doorgebracht in de Pakistaanse stad Karachi. Tijdens de spits was het dier uit de auto van zijn eigenaar ontsnapt. Na een zoektocht is de leeuw in beslag genomen; het is verboden deze roofdieren in woonwijken te houden.



Het is nog onduidelijk hoe de leeuw heeft kunnen ontsnappen. Eenmaal buiten de auto stond het dier op een van de drukste straten van de miljoenenstad.



Aanvankelijk rende de leeuw de kelder van een gebouw binnen. Daarna liep hij op straat, waar grote files ontstonden. Het roofdier zorgde voor paniek, maar trok ook veel bekijks. Journalisten deden verslag van de situatie en talloze omstanders probeerden een glimp van de leeuw op te vangen.



"Onze teams haastten zich erheen en hebben het dier gered", zegt de Pakistaanse natuurbescherming:



Hoe het nu met de leeuw gaat is onbekend. Zijn eigenaar is opgepakt. In Pakistan worden leeuwen vaker als huisdier gehouden.

Reacties

31-08-2023 15:30:19 BatFish

Oudgediende



het is verboden deze roofdieren in woonwijken te houden. Goh, waarom dat nu? Wat kan daar nou fout aan gaan? Goh, waarom dat nu? Wat kan daar nou fout aan gaan?

31-08-2023 16:43:32 allone

Oudgediende



Poessie mauw

