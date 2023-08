Waarom zakken van vrouwenjeans zoveel kleiner zijn dan die van broeken voor mannen

De broekzakken in onze favoriete jeans hebben bij vrouwen eigenlijk niet zo’n grote functie. Ja, we kunnen onze telefoon er (deels) insteken, maar dan houdt het al snel op. Je kunt er geen sleutels, telefoon of portemonnee in kwijt. Bij mannen is dit vaak wel het geval. Waarom is dat eigenlijk?



Dat mannen veel diepere zakken in hun jeans hebben dan vrouwen, blijkt wel als je het meetlint erbij pakt. Bij de spijkerbroek voor vrouwen zijn de zakken zo’n 14,2 centimeter diep, terwijl dat bij mannen ongeveer 23,1 centimeter is. Een flink verschil, dus! Daarnaast zijn de zakken bij vrouwen ook nog eens 6,5 procent smaller. Aangezien er dus bijna niks in past, is de achterzak vaak nog de enige optie. Maar waarom zit hier eigenlijk verschil in?



Het broekzakkenprobleem is helemaal terug te brengen naar de Franse Revolutie in de achttiende eeuw, toen de mode voor vrouwen flink veranderde. Dat zocht NRC uit. Vrouwen moesten toen namelijk smaller lijken. Kledingzakken waar de dames al hun frutsels in kwijt zouden kunnen hielpen daar niet bij.



Sinds de Franse Revolutie is het dus eigenlijk nooit meer veranderd. Om te compenseren is daarom overigens in die tijd ook de handtas geïntroduceerd. Al vinden we dat stiekem helemaal geen vervelende oplossing voor een te kleine broekzak. Mocht je binnenkort dus nog een excuus nodig hebben om een nieuwe handtas te kopen, here you go!

27-08-2023 12:18:47 Mamsie

Oudgediende







En dan heb je van die mannen die al die zakken volproppen. Heus, die bestaan!

27-08-2023 13:26:28 Mamsie

Oudgediende







@Emmo : Geen idee. Maar die van mij doet dat na tientallen jaren van commentaar hierop nog altijd.... grrrrr

27-08-2023 13:41:58 Emmo

Stamgast







@Mamsie : Bij gebrek aan handtas moet je toch wat.

