Foutje bij introductie in Nijmegen, 18- én 18+ krijgen zelfde kleur polsbandje

Bij de introductie van de Radboud Universiteit en de Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN), die dit weekeinde begint, dragen zowel 18-minners en 18-plussers een rood polsbandje. Het is een communicatiefoutje tussen universiteit en HAN.



Om in één blik duidelijk te krijgen wie wél minstens 18-jaar oud is en wie niet, wordt tijdens de introductieweek steevast een systeem met twee verschillende kleuren bandjes gebruikt. Dat voorkomt gedoe aan de bar. Maar nu blijkt dat zowel de Radboud Universiteit als de HAN volgende week een rode kleur bandje gebruikt, allebei voor een andere leeftijdscategorie.



Bij de Radboud Universiteit krijgen introlopers een rood polsbandje als ze ouder dan 18 jaar zijn. Bij de HAN krijgen studenten van onder de 18 juist een rood bandje. De fout werd afgelopen week ontdekt door de onderwijsinstellingen. Maar nieuwe bandjes bestellen kan nu niet meer.



Bij HAN is 18-min altijd rood

‘Heel zuur’, noemt introductiecoördinator Esther Fintelman van de HAN de vergissing. ,,De HAN gebruikt al jaren dezelfde kleuren: rood voor minderjarigen, groen voor 18-plus. De Radboud Universiteit wisselt ieder jaar van kleur.”



Er is dit jaar wel overleg geweest, benadrukt Fintelman. ,,Maar het is helaas toch ergens misgegaan. We waren in de veronderstelling dat we het goed afgestemd hadden.”



Kunnen minderjarige introlopers van de HAN nu gemakkelijker aan alcohol komen volgende week? Dat valt volgens Dionne Aldus, introductiecoördinator van de universiteit, wel mee. ,,Onze polsbandjes zijn Radboud-rood, dus een felle rode kleur, de HAN gebruikt meer een fuchsiarode kleur. Daarbij gebruiken wij, net als voorgaande jaren, bandjes met een chip eraan waar mee betaald kan worden.” Dat laatste hebben de HAN-bandjes niet.



,,Overdag is het verschil dus sowieso goed te zien”, gaat ze verder. ,,Maar in een donkere kroeg kan het inderdaad moeilijker te zien zijn in één oogopslag. Dat is wel onhandig, ja.”



Voor de zekerheid heeft de HAN de kroegen in de Molenstraat, waar veel feesten plaatsvinden, nog eens extra gewezen op het misverstand, zodat barpersoneel alert is. Ook bij het afsluitende introductiefestival van de Radboud Universiteit wordt er goed opgelet, verzekert Aldus. ‘Deelnemers van buiten de Radboud Intro krijgen bij binnenkomst een speciaal bandje, waar ze zich ook voor moeten legitimeren.’



Dit jaar vallen de introductieweek van de universiteit en hogeschool, net als de voorgaande twee jaren, in dezelfde week. De Radboud Intro is vanaf zondag 20 tot en met zondag 28 augustus, de Open Up Introductieweek van de HAN is van maandag 22 tot en met vrijdag 27 augustus. Om een eventuele zelfde fout volgend jaar te voorkomen, gaat er een extra check plaatsvinden voordat de bandjes besteld worden, verzekert Fintelman.

