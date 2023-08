Man springt van Eiffeltoren met parachute

Een man is donderdagochtend van de top van de Eiffeltoren gesprongen met een parachute. Dat gebeurde nog voor openingstijd. Bewakers hadden de man snel ontdekt, maar hij klom alsnog naar de bovenste verdieping met zijn parachute.



Na zijn sprong werd hij direct opgepakt door de Parijse politie vanwege het in gevaar brengen van andere personen. Er is aangifte tegen hem gedaan. De opening van de Eiffeltoren werd uitgesteld vanwege het incident.



De Eiffeltoren is de laatste dagen vaker het toneel van incidenten. Zo werden deze week nog twee dronken Amerikanen aangetroffen. Zij hadden een nacht doorgebracht tussen de tweede en derde verdieping van het 330 meter hoge bouwwerk uit 1889. Vorige week zaterdag werd de Eiffeltoren twee keer ontruimd vanwege valse bommeldingen.

Reacties

19-08-2023 11:06:42 Emmo

Stamgast



WMRindex: 62.693

OTindex: 28.299

Kosten, inclusief gederfde inkomsten, verhalen op de springer.

19-08-2023 11:25:14 omabep

Oudgediende



WMRindex: 10.366

OTindex: 3.182



klik hier @Emmo : Dat zullen ze zeker doen, dit hebben ze ook gedaan, of gaan het doen, bij die twee die er hebben overnacht.

19-08-2023 11:36:51 allone

Oudgediende



WMRindex: 49.460

OTindex: 86.848

Wat stellen die openings- en sluitingstijden inclusief bewakers voor, als er dag en nacht mensen aanwezig kunnen zijn?

