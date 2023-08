Moeder overlijdt nadat ze zoontje wil redden uit waterval VS

Een Amerikaanse moeder die haar 10-jarige zoontje wilde redden van de sterke stroming bij een waterval is daarbij zelf overleden. De 44-jarige vrouw kwam door verdrinking om het leven. Het kind zelf heeft het drama overleefd, de broer van de jongen raakte gewond.



Melissa Bagley, de moeder van het gezin, bezocht samen met haar man en kinderen de Franconia Falls, een populaire wandelbestemming in de staat New Hampshire. Volgens de lokale autoriteiten gleed haar 10-jarige zoon uit en viel daarbij in het snelstromende water.



Bagley sprong daarom direct in het water om haar kind te redden, maar zou daarbij ook meteen zelf in de problemen zijn geraakt. Hierop sprongen twee andere kinderen van de vrouw het water in.



De kinderen waren in staat om hun kleine broertje uit het water te halen. De vader van het gezin was ondertussen op zoek gegaan naar de moeder en trof haar bewusteloos aan in het water onder de watervallen.



Hij probeerde zijn vrouw daarna nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten.



Eén van de twee jongens die hun kleinere broertje had gered, kwam ook nog vast te zitten tussen de rotsblokken. Hij kon uiteindelijk door zijn vader worden gered. Hij raakte daarbij wel gewond en moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis.



Bij de Franconia Falls kwamen in het verleden vaker mensen door verdrinking om het leven. Waaronder een 38-jarige man in 2017 en een 17-jarige wandelaar in 2015.

