Vrouw die trouwde met geest verlaat haar echtgenoot na een jaar

Een zangeres die beweerde getrouwd te zijn met de geest van een Victoriaanse soldaat zegt dat ze gaat scheiden.



Brocarde, 40 uit Oxfordshire, zei dat ze de geest van Edwardo ontmoette op een stormachtige nacht in 2021, toen hij haar slaapkamer binnenstormde en onmiddellijk zijn liefde voor haar bekende.



Ze werden onafscheidelijk en de geest stuurde haar zelfs cryptische boodschappen onder de douche. Maar het duurde niet lang voordat er barsten begonnen te ontstaan in hun buitenaardse relatie.



Brocarde beweerde eerder dat zij en Edwardo ruzie hadden gehad over hun trouwdatum.



Ze zei: «Ik wil een zomerbruiloft, maar hij haat de hitte en ik zou hem stiekem graag laten smelten, maar hij verdwijnt al vaak genoeg. Wekenlang kwamen we er niet uit, dus ik ga een Ouija-bord van trouwdata ontwerpen om te zien tot welke we ons allebei aangetrokken voelen.»

«Bezitterige geest»

De zangeres beweerde ook dat de geest er vaak moeite mee had dat ze hun relatie publiekelijk besprak, maar dit weerhield haar er niet van om in ‘This Morning’ te verschijnen en de huwelijksceremonie op Instagram te zetten.



Nadat het huwelijk was voltrokken, klaagde Brocarde ook dat ze ruzie hadden gekregen omdat Edwardo te dronken was geworden tijdens hun huwelijksreis in Wales.



In de maanden daarna beweerde ze dat de geest steeds «bezitteriger» was geworden.



Zijn ogenschijnlijke fascinatie voor Marilyn Monroe lijkt een verdere belemmering voor het huwelijksgeluk te zijn, nadat Brocarde beweert dat ze de geest van de overleden Hollywood-actrice in de kapel heeft gezien.



Ze vertelde ‘Wales Online’ dat hij regelmatig verdween om dagen later weer tevoorschijn te komen, ruikend naar Chanel No. 5 – het favoriete parfum van mevrouw Monroe.



Brocarde kondigde de scheiding aan met de release van haar laatste track.



Reacties

16-08-2023 08:07:30 omabep

Oudgediende



WMRindex: 10.360

OTindex: 3.182

Dus hij was niet de ware!

16-08-2023 09:21:43 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 44.620

OTindex: 91.732

Quote:

Vrouw die trouwde met geest verlaat haar echtgenoot na een jaar





Het was geen pret in bed, dat zal de reden zijn. Hoewel hij wél heel geestig uit de hoek kon komen... Het was geen pret in bed, dat zal de reden zijn. Hoewel hij wél heel geestig uit de hoek kon komen...

16-08-2023 10:00:25 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 5.295

OTindex: 4.714

Waarschijnlijk spookte de scheiding al een poosje door haar hoofd.

