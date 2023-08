Waar is Suzanne? Koe neemt de benen en is spoorloos

NEEDE - Koe Suzanne was nog maar een week bij boer Gerrit Fränken uit Noordijk toen ze donderdag de benen nam. Nu is ze nog altijd spoorloos.

"We hebben ze nog niet terug kunnen vinden. Ze ging voor het eerst naar buiten en liep met een andere koe door de draad heen. De ander hebben we kunnen vangen, maar Suzanne hebben we niet weer kunnen vinden."

"Ik ben elke keer weer aan het rondfietsen, we hebben het gedeeld via social media en we zijn met een drone op zoek geweest", vertelt Fränken. "Er zijn allerlei kansen. Er is nogal wat bos en ze kan zich verstoppen in het maïs."

De boer uit Noordijk is blij met de aandacht voor de vermiste koe: "Hoe meer het gedeeld wordt, hoe meer kans dat ze gevonden wordt."

Reacties

13-08-2023 18:38:32 allone

Oudgediende



WMRindex: 49.447

OTindex: 86.822

Koe kwijt. Ze is op vakantie

13-08-2023 18:45:29 Buick

Erelid



WMRindex: 4.192

OTindex: 1.024

De beste plek om je als koe te verstoppen is in een... kudde

