Hoe het verlangen naar een supernatuurlijke bevalling in een ramp eindigde

Iuliia Gurzhii en haar man reisden met hun zeilboot naar Rodney Bay in St. Lucia zodat Iuliia een supernatuurlijke bevalling op een strand kon beleven. Terug naar de natuur, was haar ideaal. Maar het liep mis. Haar vliezen braken onderweg en ze beviel op zee van baby Louisa.



En toen was hun dochter in niemandsland geboren. Het echtpaar is er namelijk niet in geslaagd de geboorte van de baby aan te geven of een paspoort aan te vragen. En dus zitten ze al maanden vast voor de kust van Grenada met hun inmiddels vier maanden oude baby. Ze kunnen het land niet in en ook niet terug naar Engeland, omdat Louisa geen paspoort heeft.



Omdat ze geen geld meer hebben en zich in de steek gelaten voelen, zijn ze wanhopig op zoek naar hulp. Hun andere kind, een achtjarige dochter, wordt al maanden opgevangen door een tante.



Aanvankelijk werd hun aangifte geweigerd omdat de baby meer dan 24 uur oud was. Ze werden vervolgens gevraagd om een bewijs van de geboorte van de baby. Het paspoortkantoor weigerde een noodpaspoort te verstrekken zonder geboortebewijs.



Iuliia, een yogalerares, "we zitten vast als gevangenen in het paradijs."

Reacties

12-08-2023 12:34:50 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 44.601

OTindex: 91.692

Quote:

Het paspoortkantoor weigerde een noodpaspoort te verstrekken zonder geboortebewijs.



Hadden ze geen fototoestel bij zich om deze bijzondere bevalling vast te leggen?

Want bestaat er een duidelijker geboortebewijs dan een paar close-up foto's van het moment suprême? Hadden ze geen fototoestel bij zich om deze bijzondere bevalling vast te leggen?Want bestaat er een duidelijker geboortebewijs dan een paar close-up foto's van het moment suprême?

12-08-2023 13:07:28 Emmo

Stamgast



WMRindex: 62.604

OTindex: 28.285





Naar internationale regels is het een beetje vreemd dat het echtpaar niet bij aankomst de geboorte konden aangeven. Van belang is de registratie van de boot waarop de bevalling heeft plaatsgevonden. Onder Nederlandse wet dient de gezagvoerder (eigenaar in geval van een jacht) bij eerste gelegenheid aangifte te doen. Dit kan in den Haag ( afdeling landelijke taken ) of in het buitenland. Die buitenlandse akte kan dan in Nederland geregistreerd worden.Naar internationale regels is het een beetje vreemd dat het echtpaar niet bij aankomst de geboorte konden aangeven.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: