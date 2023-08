Baasje wil hond laten inslapen omdat hij blaft

In het Verenigd Koninkrijk is verontwaardiging ontstaan over een baasje dat haar hond wou laten inslapen omdat het dier ‘te veel blaft’. De eigenaar van een dierenopvang vond de situatie zo schrijnend dat ze de viervoeter dan maar zelf in huis heeft genomen. Dat meldt BBC.



Lucie Holmes, die een dierenopvang runt in het Britse Thirsk, North Yorkshire, werd naar eigen zeggen benaderd door de vrouw met de vraag of ze haar twee jaar oude bastaardhond Markus wilde opnemen in het dierenasiel. De reden? «Hij blaft naar fietsers, auto’s en naar andere honden.» Holmes moest weigeren omdat het centrum vol was.



Twee uur later werd Holmes opgebeld door de plaatselijke dierenarts. Die vertelde haar dat de hondeneigenaar Markus wilde laten inslapen ‘omdat hij blafte’ en ze niet met de hond kon omgaan. De dierenarts weigerde het verzoek.



«Het is walgelijk», reageerde Holmes. «Ik heb niet veel kunnen slapen omdat ik nog steeds zo boos ben. Honden blaffen nu eenmaal. Dat is wat ze doen.»



«Ik vertelde de eigenaar dat het absoluut niet nodig was om Markus te euthanaseren. Hij heeft tijd en training nodig», zei ze nog. Holmes deelt haar woning al met negen andere honden en 34 katten, die allemaal een nieuwe thuis zoeken, maar toch nam ze Markus in huis.



Holmes roept nu in een Facebookpost op om goed na te denken en onderzoek te doen vooraleer een dier in huis te nemen. «Je zou geen peuter naar de crèche brengen en verwachten dat hij of zij meteen gelukkig is», klinkt het.

