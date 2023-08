Snelheidsduivel met Lamborghini overleeft horrorcrash tegen oplegger

De bestuurder van een Lamborghini Aventador kwam met de schrik vrij nadat hij afgelopen zaterdag met zijn sportauto tegen hoge snelheid was ingereden op een oplegger in de VS. De man liep slechts lichte verwondingen op, zo melden lokale Amerikaanse media.De 36-jarige Spencer Hyde reed met hoge snelheid op een snelweg in de Amerikaanse staat Georgia toen hij de controle over zijn Lamborghini verloor. Hij crashte tegen de achterkant van een oplegger op de pechstrook, aldus de Georgia State Patrol in een verklaring die werd gepubliceerd door de Gordon Gazette De Lamborghini zat gekneld onder de achterkant van de oplegger. Op foto’s is te zien hoe het koetswerk zware averij opliep. De veiligheidskooi – een onderdeel die de inzittenden moet beschermen door de vervorming van het chassis bij een ongeval te beperken – is daarentegen intact gebleven, waardoor Hyde de crash wonderwel overleefde.Twintig minuten voor de crash had de politie naar verluidt een waarschuwing uitgestuurd over een Lamborghini die aan meer dan 160 km/u over dezelfde snelweg scheurde. Het is op dit moment onduidelijk of Hyde aangeklaagd zal worden.