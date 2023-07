Kat met hartproblemen en trombose na gemiste medicatie gered uit boom

Een bijzondere reddingsactie in Maastricht. Daar was een kat met een hartprobleem en trombose vermist geraakt. Het diertje moest haar medicatie krijgen, maar was nergens meer te vinden. Het baasje maakte zich erge zorgen. Uiteindelijk werd de kat in een boom gevonden.



Het beestje durfde niet meer naar beneden, dus moest de brandweer de kat komen redden.



Dat lukte. De kat werd gered uit de boom en kon op tijd zijn medicatie krijgen.

Reacties

24-07-2023 15:49:07 allone

Oudgediende



Pfff. Katten zijn ook niet meer wat ze waren.

