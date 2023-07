Man flink mishandeld na ruzie om afstandsbediening

Een 25-jarige man uit Roosendaal (Noord-Brabant) heeft achttien hechtingen overgehouden aan een ruzie om de afstandsbediening. Het slachtoffer werd door zijn huisgenoot met een bierfles in zijn gezicht geslagen.



Ook werd hij met een glasscherf in zijn schouder en bil gestoken. Dat gebeurde volgens de politie toen het tweetal gisteravond samen tv keek. Toen het slachtoffer de afstandsbediening pakte om hem op een andere zender te zetten, ging de huisgenoot door het lint.



Na de mishandeling kalmeerde de verdachte en belde hij een vriend om het slachtoffer samen naar het ziekenhuis te brengen. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan en de verdachte, een 35-jarige man, is aangehouden.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: