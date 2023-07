Gezonken brandweerwagen stremt Moezel

De Moezel is zondagmiddag 16 juli ter hoogte van Zell in der Mosel vijf uur lang gestremd geweest nadat een brandweervoertuig in het water was beland. De vrijwillige brandweer van Zell/Merl was bezig een bootje met een trailer uit het water te halen toen de brandweerwagen achteruit het water in reed.Burgemeester Hoffmann van Zell/Merl schrijft op zijn Facebookpagina dat het voertuig wel op de handrem stond, maar dat het desondanks de rivier in rolde en zonk.Duikers van de beroepsbrandweer van Koblenz zagen later kans de brandweerauto aan te haken nadat deze met de met sonar uitgeruste boot van de brandweer Traben-Trarbach was gelokaliseerd. Tijdens de actie was de Moezel gestremd voor de scheepvaart. De brandweerboot die getrailerd werd was ingezet bij het begeleiden van een triathlon in de buurt.