Wereldgoals van Franse voetballers blijken gemaakt door vrouwen

Een opmerkelijke commercial in de aanloop naar het WK voetbal voor vrouwen: de kijker denkt een serie wereldgoals te zien van mannelijke sterren van het Franse voetbalelftal, maar in werkelijkheid werden de doelpunten gemaakt door hun vrouwelijke collega's. De speelsters van Les Bleues zijn met digitale technieken veranderd in spelers van Les Bleus. De boodschap: laten we de vrouwen net zo hard aanmoedigen als de mannen.De film is gemaakt in opdracht van Orange France, een grote aanbieder van mobiele telefonie. Het bedrijf sponsort Les Bleues, die actief zullen zijn op het WK voetbal in Australiƫ en Nieuw-Zeeland dat 20 juli begint.In het filmpje worden beelden van prachtige doelpunten afgewisseld met die van juichende fans op de tribunes. Een flitsende actie van Kylian MbappƩ, bekroond met een lob over de keeper. Een passeerbeweging van Antoine Griezmann, Kingsley Coman die een vrije trap over de muur in het doel krult.Maar halverwege wordt de kijker uit de droom gewekt: de goals werden gemaakt door digitale versies van die wereldsterren. Of liever gezegd: door speelsters van het Franse nationale elftal, die vervangen zijn door die digitale versies.Hoe kunstig het bedrijf je op het verkeerde been zet, zie je in deze video