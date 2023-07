Filipijns reclamebureau blundert met beelden uit andere landen

De Filipijnen lanceerden deze week een nieuwe campagne om toeristen te trekken naar de eilandengroep in Zuidoost-Azië. In een promotievideo wisselen beelden van een landend vliegtuig, rijstvelden, duinen, en vergezichten zich af. De video krijgt kritiek omdat er veel beelden uit andere landen zijn gebruikt.



Het vliegtuig landt namelijk in Zwitserland, de visser op de beelden is eigenlijk in Thailand, het rijstveld is op Bali en de duinen in Dubai.



Het reclamebureau dat het filmpje heeft gemaakt heeft inmiddels excuses aangeboden en spreekt over een "betreurenswaardige vergissing", schrijft de Filipijnse krant Philstar. Het is niet ongebruikelijk om in marketingvideo's beelden te gebruiken die niet door een bedrijf zelf zijn opgenomen, zegt het bedrijf, maar dat past niet bij een toerismereclame.



Het reclamebureau noemt het gebruik van de buitenlandse beelden dan ook "hoogst ongepast" en tegenstrijdig met de opdracht van de Filipijnse overheid. Die zegt dat het reclamebureau meerdere keren had bevestigd dat originele beelden in beheer van het bedrijf waren gebruikt.



Volgens het bedrijf is er geen belastinggeld uitgegeven aan de video, omdat die geen onderdeel is van de officiële campagne. Het reclamebureau betaalde de video zelf, liet een woordvoerder weten aan Filipijnse media.



De staatsecretaris voor Toerisme zei bij CNN Philippines eerder dat de volledige campagne, genaamd Love the Philippines, 49 miljoen Filipijnse peso's, omgerekend 800.000 euro, heeft gekost.

