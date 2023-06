Toerist krast namen in muur Colosseum

Het Colosseum

Het Colosseum, dat eigenlijk het Flavisch Amfitheater heet, werd gebouwd in de eerste eeuw na Christus en bood plaats aan naar schatting 50.000 tot 80.000 toeschouwers. Het werd gebruikt voor gladiatorenwedstrijden en andere openbare spektakelstukken, zoals jacht op dieren, opvoeringen van beroemde veldslagen en drama's gebaseerd op de Romeinse mythologie.



Het Colosseum is het symbool van de Italiaanse hoofdstad Rome en ook een van de bekendste symbolen van het Romeinse Rijk. Het gebouw, dat in 2007 in de lijst van de zeven moderne wereldwonderen kwam, wordt ieder jaar door zo'n 6 miljoen toeristen bezocht.

In Italië is verontwaardigd gereageerd op beelden van een man die met een sleutel namen krast in een muur van het Colosseum in Rome.Te zien is hoe de man achteloos de tekst "Ivan + Hayley 23" kerft in het bijna 2000 jaar oude gebouw. Als de maker van de video, die op YouTube staat, hem erop aanspreekt, begint de man te grijnzen.De Italiaanse minister van Cultuur Gennaro Sangiuliano deelde de beelden op Twitter. "Ik vind het zeer ernstig, onwaardig en een teken van grote onbeleefdheid dat een toerist een van de beroemdste plekken ter wereld, het Colosseum, bekladt om de naam van zijn verloofde te graveren. Ik hoop dat degene die dit heeft gedaan, zal worden geïdentificeerd en gestraft volgens onze wetten", zei de minister.Het incident zou afgelopen vrijdag zijn gebeurd. Volgens Italiaanse media kan de man, die nog niet is geïdentificeerd, een boete krijgen van ongeveer 18.000 euro.Het komt vaker voor dat toeristen iets willen achterlaten op de muren bij het historische gebouw. In 2019 was het zelfs een aantal keer raak in een korte periode. Na de derde vernieling in zes dagen tijd kondigde de burgemeester van Rome maatregelen aan. Er zouden meer gewapende bewakers komen en bekende vandalen zouden toegang tot de stad moeten worden ontzegd. Toch gebeurt het nog steeds.Ook andere plekken in Rome hebben te maken met vernielingen door toeristen. In mei vorig jaar werd een Saudische man gearresteerd, nadat hij met een gehuurde Maserati de Spaanse Trappen in Rome was afgereden. Hij werd aangehouden op de internationale luchthaven van Milaan toen hij de Maserati inleverde bij een autoverhuurbedrijf.