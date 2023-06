Universiteitsmedewerker aangeklaagd voor handel in lichaamsdelen

Een mortuariummanager van de prestigieuze Harvard University in de Amerikaanse staat Massachutes is aangeklaagd voor het verhandelen van lichaamsdelen. Jarenlang zou hij samen met zijn vrouw lichaamsdelen hebben gestolen, verkocht en opgestuurd, weet de Volkskrant.



De universiteit in Boston heeft een gerenommeerde medische afdeling waar mensen hun lichaam kunnen doneren ten behoeve van de wetenschap. Cedric Lodge, de manager in kwestie, heeft zijn positie vermoedelijk jarenlang misbruikt. In mei werd hij ontslagen.



Lodge nam volgens de aanklager hoofden, hersenen, huid, botten en andere lichaamsresten mee naar huis om ze vervolgens online te verkopen. Vervolgens werden de lichaamsdelen verstuurd, soms zelfs per post. Hij zou ook potentiƫle kopers toegang hebben gegeven tot het mortuarium.



Er werd onder andere huid verkocht aan een man die daar leer van wilde maken.

Reacties

20-06-2023 19:11:51 allone

Oudgediende



WMRindex: 49.067

OTindex: 86.089

Dit is al wel vaker gebeurd. Maar wat voor mensen kopen een arm of een stel hersenen?

20-06-2023 20:29:26 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 44.375

OTindex: 91.199

@allone : Lieden die geen geld genoeg hebben voor een kompleet lijk?

21-06-2023 00:54:37 HoLaHu

Oudgediende



WMRindex: 5.725

OTindex: 2.315

@allone : Tja, als je zelf de hersenen niet hebt, moet je iets...

