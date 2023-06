Poolse buslijn 666 naar Hel afgeschaft na christelijke protesten

Met buslijn 666 naar Hel: het is nog even mogelijk in het noorden van Polen. Maar vanaf 24 juni wordt het nummer van de buslijn gewijzigd naar 669, na protesten door kerkgezinden in het land. Het nummer 666 wordt namelijk gezien als het duivelsgetal.De buslijn, volgens lokale media in gebruik sinds 2006, is al jarenlang erg populair onder toeristen. Het plaatsje Hel ligt op een schiereiland in het noorden aan de Baltische Zee, in de buurt van GdaƄsk. Sommige toeristen zouden het ritje alleen maken om te kunnen zeggen dat ze 'de 666 naar Hel' hadden genomen.Het plaatselijke busbedrijf PKS Gdynia zou tot de beslissing zijn gekomen onder druk van christelijke groepen die de combinatie van het cijfer met de bestemming niet door de beugel vinden kunnen. Zo riep een katholiek medium al jaren allerlei betrokken instanties op om de lijn een ander nummer te geven.Toch bestaat de kans dat het vervoersbedrijf terugkomt op zijn beslissing. Het besluit maakt flink wat los in het land en veel mensen zijn het er niet mee eens.Op korte termijn zal het niet worden teruggedraaid, maar een woordvoerder geeft aan niet uit te sluiten dat het daar toch van komt. "We zullen luisteren naar de mening van al onze passagiers."