Turkmenistan binnen twee jaar tabaksvrij

ASHGABAT: De heerser van Turkmenistan heeft een "ongekende" anti-rookcampagne gelanceerd, waarbij het Centraal-Aziatische land wordt opgedragen zich binnen twee jaar volledig van tabak te ontdoen.

President Serdar Berdymukhamedov zei dat de "onwrikbare" strijd tegen roken een hardhandig optreden tegen "illegale invoer van tabaksproducten en de verkoop daarvan, inclusief shisha-pijpen en elektronische sigaretten" omvat, meldden de staatsmedia.

"Onze staat zal een enorme anti-tabaksbeweging van ongekende omvang lanceren om de tabaksloze landen van de wereld te helpen uitbreiden", voegde hij eraan toe.

In de voormalige Sovjetrepubliek, die al bijna twee decennia met ijzeren hand wordt geregeerd door de familie Berdymukhamedov, gelden al strikte antirookmaatregelen, waaronder een verbod op reclame en roken op openbare plaatsen.

Het is ook alleen mogelijk om sigaretten te kopen in staatswinkels.

Berdymukhamedov, die vorig jaar de macht in handen kreeg van zijn vader Gurbanguly – een voormalige tandarts – wil dat het land in 2025 tabaksvrij is.

Ongeveer 20 jonge mannen werden aan de grens gearresteerd wegens "het smokkelen van tabak en shisha en elektronische sigarettenproducten", zei de staatstelevisie donderdag.

Een van hen werd gefilmd terwijl hij zich in het openbaar verontschuldigde voor het roken van een shisha bij hem thuis en er een video van op Instagram plaatste, wat verboden is in het gesloten land.

President Berdymukhamedov zei dat hij het hoofd van de Turkmeense douanedienst "ernstig berispt" had voor de "slechte uitvoering van zijn functies".

Ondanks zijn pensionering blijft Berdymukhamedov senior, bekend als "Arkadag" (Heldenbeschermer), het land domineren.

Hij en zijn zoon verwennen de natie regelmatig met hun zang, en hij heeft een stad, een tv-zender, een krant en een voetbalteam naar hem vernoemd.

Reacties

12-06-2023 17:59:00

Oudgediende



WMRindex: 10.291

OTindex: 3.182



Ondanks zijn pensionering blijft Berdymukhamedov senior, bekend als "Arkadag" (Heldenbeschermer), het land domineren.

Rookvrij is best aan te bevelen, maar een vrij land nog meer. Een stel egotrippers dus.



Rookvrij is best aan te bevelen, maar een vrij land nog meer. Een stel egotrippers dus.Rookvrij is best aan te bevelen, maar een vrij land nog meer.

