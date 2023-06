Bijltjesdag voor bijzondere bijlen in Ermelo

ERMELO - Een archeoloog heeft zaterdag het oordeel geveld over de stenen bijlen die eerder naar Museum het Pakhuis in Ermelo waren gebracht. Het was erop of eronder voor de bijlen; zijn het echt Veluwse bijlen uit de steentijd, of toch niet? De bijlen werden eerder naar de plaatselijke kringloopwinkel gebracht, die ze weer aan het museum gaf. Een mysterie bleek geboren.

Géén bijlen uit de steentijd en óók niet van de Veluwe, concludeert archeoloog Wouter Verschoof-van der Vaart van de Universiteit van Leiden. Papoea-Nieuw-Guinea, dat schat Wouter als oorsprong in. Dat betekent dat de bijlen niet een paar duizend, maar slechts een paar honderd jaar oud zijn.

Niet echt een tegenvaller voor het museum in Ermelo. "Het blijven prachtige objecten", vertelt museumdirecteur Patrick Reeuwijk. Wel hoopt hij dat wanneer mensen in de toekomst een mogelijk bijzondere vondst doen, ze eerder het museum denken dan aan de kringloopwinkel.



Bij zeker één en mogelijk twee van de bijlen gaat het om een bijl die overdwars aan de steel zat, vertelt Wouter. Op basis van de steensoort en ook de vorm lijkt het erop dat de bijlen niet van hier komen. Papoea-Nieuw-Guinea ligt hierdoor meer voor de hand, stelt de archeoloog.

Wouter vindt het heel goed van de mensen van de kringloopwinkel de bijlen naar het museum gebracht hebben. Hij is wel heel benieuwd naar hoe de stenen in Gelderland terecht kwamen. Daar zou hij nog graag wel meer onderzoek naar zien. "Er zit vast nog een verhaal aan hoe deze stenen hier terecht zijn gekomen", aldus de archeoloog.

