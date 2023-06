Baby Amalia geboren op de a12 bij Harmelen

Harmelen - Heugelijk nieuws vanaf de A12 bij Harmelen. Daar is aan het begin van de avond langs de snelweg een kind geboren, zij heet Amalia. Volgens Rijkswaterstaat en de politie maken moeder en kind het goed. Vanwege de bevalling waren twee rijstroken afgesloten, maar die zijn na enige tijd weer vrijgegeven.



Medewerker Margot van het naastgelegen tankstation zag het allemaal gebeuren. "Heel erg bijzonder. Het was al een mooie dag en die nu is nog iets mooier geworden." Volgens Margot werd de baby geboren in een witte bus. Vanwege de bevalling werden twee ambulances en een traumahelikopter opgeroepen. Uiteindelijk zijn moeder en kind met de ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

Er zijn volgens de medewerkers van het tankstation geen beschuiten met muisjes uitgedeeld. Die hebben ze niet bij het tankstation.

