Halfdode man Mount Everest bedankt niet redder, maar sponsors

Een Maleisische klimmer die op 'ongelooflijke wijze' door een Nepalese sherpa van de Mount Everest werd gered, heeft zich inmiddels de woede van veel mensen op de hals gehaald. Sinds hij uit de zone des doods van de berg werd gehaald, bedankte hij op Instagram en in talkshows wel zijn sponsors, maar niet de klimmer die hem redde.De Maleisische klimmer, Ravichandran Tharumalingam, probeerde vorige maand de Mount Everest te beklimmen. In de zone des doods, op zo'n 8000 meter hoogte, kwam hij in de problemen. Zijn zuurstof raakte op en hij klampte zich vast aan een touw op een plek waar de temperatuur kan dalen tot wel -30 graden Celsius.Op dat moment kwam de Nepalese sherpa Gelje voorbij. Sherpa's begeleiden klimmers op de Mount Everest en tillen hun bagage. Gelje twijfelde geen moment en zei tegen zijn Chinese cliënt dat ze de Mount Everest die dag niet zouden beklimmen: hij moest en zou de Maleisische klimmer redden.De boeddhistische Gelje tilde Tharumalingam in zijn eentje zo'n 600 meter naar beneden. Hij bond de Maleisiër in een slaapmatje op zijn rug. De tocht duurde zo'n zes uur. Experts noemden de redding 'zeer zeldzaam' en 'vrijwel onmogelijk'.Aan CNN vertelde Gelje later dat het 'de zwaarste redding uit zijn leven' was geweest. Nadat hij Tharumalingam ver genoeg naar beneden had gebracht, werd de Maleisiër door een helikopter opgehaald.De 58-jarige Tharumalingam knapte snel op en schoof de afgelopen dagen in zijn thuisland aan bij verschillende talkshows. Ook deelde hij op Instagram beelden van en verhalen over de redding.Het bizarre daaraan is dat er met geen woord over de heldendaad van de sherpa gerept werd, schrijven buitenlandse media. De Maleisiër bedankte alleen zijn sponsors en blokkeerde Gelje zelfs op Instagram. "Ik leef vandaag omdat ik de beste en toegewijde partners had", schreef Tharumalingam bijvoorbeeld op het sociale medium. Hij noemde daarna alleen een reisbureau en een verzekeringsinstantie.De Maleisiër, die in 2007 acht vingers verloor bij een poging de Mount Everest te beklimmen, is inmiddels overspoeld door negatieve reacties. "Je bent gered door een sherpa", schrijft iemand. "Wat een ongelooflijk verhaal", schrijft een ander. "Waarom zou je een bedrijf bedanken en niet de klimmer die je redde", schrijft iemand.Gelje krijgt veel bijval. Op zijn Instagram deelt hij talloze steunbetuigingen van mensen die zeggen dat hij een held is.Dit was een van de dodelijkste jaren op de Mount Everest. Er stierven dit jaar al zeker twaalf klimmers op de berg, vijf anderen zijn nog vermist.