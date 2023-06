Verzuim onder jongeren schrikbarend hoog: zijn het aanstellers of is er iets anders aan de hand?

Jongeren tot 35 jaar melden zich steeds vaker ziek om psychische redenen, bleek gisteren uit verzuimcijfers van verzekeraar NN. Ze hebben last van depressies, angsten of overspannenheid. Een groot probleem op de toch al krappe arbeidsmarkt.



Psychiater en hoogleraar stress en veerkracht Christiaan Vinkers van het Amsterdam UMC weet niet goed waar het door komt dat jongeren de handdoek in de ring gooien. "Er zijn duizend en één redenen waarom mensen uitvallen, dit is een erg diverse groep. Het kan door het werk komen, door privéomstandigheden of een combinatie daarvan.”, legt hij uit in De Telegraaf.



Jongeren die zichzelf uitputten, is geen typisch Nederlands fenomeen. 40 procent van de werkenden in Amerika, Australië, Frankrijk, Duitsland, Japan en Groot-Brittannië rapporteert burn-outverschijnselen. Onder de groep tot 30 jaar is dat bijna de helft, blijkt uit een enquête onder 10.000 werkenden.



Dat het allemaal overgevoelige sneeuwvlokjes zijn zonder veerkracht is een vooroordeel. Coach Jan Jaap Verolme die samen met hoogleraar Wilmar Schaufeli het boek De burn-out bubbel schreef, legt uit hoe groot de druk is. "Er is echt meer onzekerheid in de wereld dan vroeger. Tegelijk leggen jongeren de lat voor zichzelf wel hoog. Ze zijn meestal single en moeten er dus goed blijven uitzien, vier keer per week sporten, in het weekend naar een festival.” Bovendien laten influencers op social media zien hoe dat allemaal moet.



Het probleem lijkt dus dat jongeren te veel hooi op hun vork nemen. Het klassieke 'alles willen': een flitsende baan, een mooi huis, verre reizen, veel sporten, festivals. En er zit nog steeds maar 24 uur in een dag.

04-06-2023 17:20:24 HenrysWereld

T S Jongeren zijn aanstellers geworden.... Gaan al huilen als ze een weekendje geen bier mogen drinken....



