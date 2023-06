Undercoverdierenactivist zelf verdacht van dierenmishandeling

Roel Binnendijk, een dierenactivist die in 2021 undercover beelden van dierenmishandeling deelde uit een slachthuis in Epe, wordt zelf verdacht van dierenmishandeling. "Ik heb mezelf allang veroordeeld", vertelt hij aan RTL Nieuws.



De beelden werden destijds door RTL Nieuws gepubliceerd. Vandaag vertelde Binnendijk over zijn ervaringen in het slachthuis in een interview met NRC, ter ere van zijn deze week verschenen boek 'Onder de Beesten'.



Hoe het eraan toe ging in het slachthuis, zie je in deze beelden die door RTL Nieuws werden gepubliceerd, toen Binnendijk nog anoniem over zijn ervaringen vertelde:



Op schokkende beelden uit een slachthuis in het Gelderse Epe is te zien hoe het personeel losgaat met stokken en stroomapparaten op varkens en koeien.

Hij wordt inmiddels al meer dan een jaar verdacht. Volgens zijn advocaat kan de zaak nog jaren duren. "Ik weet nog niet wat het OM gaat doen met de zaak. Het hangt nog in de lucht", vertelt hij.



Hoewel hij de ernstige misstanden bij slachterij Gosschalk vastlegde vanuit een activistisch standpunt, werkte hij zelf ook aan de mishandelingen mee om niet op te vallen. "Ik vergoelijk niet wat ik de dieren heb aangedaan."



Binnendijk hield zijn eigen handelingen elke dag bij. "In gedachten bood ik mijn excuses aan de dieren aan en noteerde dit in een logboek met 'sorry dat ik dit moest doen'", vertelt Binnendijk.

