Incest en prostitutie: schooldistrict in VS verbiedt Bijbel

Is de Bijbel wel geschikte leesstof voor kinderen? Het antwoord op die vraag is nee, volgens een commissie in de Amerikaanse staat Utah. Een ouder had aangedrongen op het verbod, nadat eerder een hele reeks boeken op scholen werd verboden.



In de Verenigde Staten woedt een hevige discussie over het verbieden van allerlei boeken. Verschillende staten hebben wetten aangenomen waarmee ouders kunnen zorgen dat boeken uit de schoolbieb worden gehaald. Het gaat vaak om boeken over de geschiedenis van de slavernij of mensen uit de lhbti-gemeenschap.



Maar als dat soort boeken niet mag, waarom de Bijbel dan wel? In het heilige boek zijn volgens een ouder uit Utah 'incest, prostitutie en verkrachting' aan de orde van de dag. "In Utah is het meest seksuele boek nog altijd toegestaan: de Bijbel", staat de klacht, die op 11 december werd ingediend. "Onder de nieuwe wet is de Bijbel pure pornografie."



En daar is de commissie die gaat over het verbieden van boeken in het schooldistrict Davis, iets ten noorden van de stad Salt Lake City, het mee eens. Op scholen in dat district zitten 72.000 kinderen. Het boek mag niet meer te zien zijn voor kinderen tot 14 jaar. Voor de oudere kinderen op de Amerikaanse high schools blijft het wel beschikbaar.



In Utah blijft het daar waarschijnlijk niet bij. Ook voor het Boek van Mormon, het heilige boek van de mormonen, is een verzoek tot een verbod ingediend. Of dat van dezelfde ouder komt, is niet duidelijk. In de staat Utah vormen mormonen de belangrijkste religieuze groep.



Inmiddels is tegen het verbod van de Bijbel wel beroep aangetekend bij de commissie. Het is dus onduidelijk of het in stand blijft. Vorig jaar werd de Bijbel al tijdelijk uit bibliotheken in Texas en Missouri gehaald.



Ook over andere onderwerpen is discussie: zo leidde een les over het Davidbeeld van Michelangelo tot het ontslag van een schoolhoofd in Florida. Het beeld van de naakte David zou namelijk pornografie zijn. Ouders hadden er vooraf van op de hoogte gebracht moeten worden dat kinderen het te zien zouden krijgen.

Reacties

03-06-2023 12:30:01 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 13.261

OTindex: 19.079

S Er is altijd zoveel seksueel misbruik bij de Mormonen dat ze om die reden ook wel de Hormonen genoemd worden.

03-06-2023 12:51:26 allone

Oudgediende



WMRindex: 48.966

OTindex: 85.936





Waarschijnlijk mag Jip en Janneke ook niet meer. En Paulus de Boskabouter

Sprookjes



En ondertussen krijgen peuters afschuwelijk lelijke tekenfilms te zien waar iedereen met iedereen vecht Haha. Hier zaten we op te wachten.Waarschijnlijk mag Jip en Janneke ook niet meer. En Paulus de BoskabouterSprookjesEn ondertussen krijgen peuters afschuwelijk lelijke tekenfilms te zien waar iedereen met iedereen vecht

03-06-2023 14:14:30 Jawel

Oudgediende



WMRindex: 1.567

OTindex: 7.199

Om beter aan te sluiten bij de hedendaagse Amerikaanse normen heeft de bekende band Kiss de naam gewijzigd in Kill. Ze hebben ook een nieuwe versie opgenomen van hun hit 'I was made for loving you' onder de titel 'I was made for shooting you'.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: