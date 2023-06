Filialen Action halen zelfscankassa’s weg

Het valt klanten van de Action op: in een aantal filialen worden de zelfscankassa’s weggehaald, meldt RTL Nieuws. Medewerkers vertellen dat het besluit is genomen vanwege het hoge aantal diefstallen, maar volgens het hoofdkantoor ‘is dat niet zozeer’ de reden.

„Het klopt dat er winkels stoppen met zelfscannen”, bevestigt een woordvoerder van Action tegen RTL Nieuws. Maar hoeveel dat er precies zijn, maakt Action niet duidelijk. „We kijken voortdurend hoe we de klantervaring kunnen verbeteren.”



Het kan dus zijn dat de zelfscans verdwijnen, maar ook weer terugkomen. Er wordt per winkel bekeken wat het beste werkt. „Verschillende manieren worden getest met diverse technologische mogelijkheden.”



Het aantal winkeldiefstallen nam in 2022 met 30 procent toe, bleek onlangs uit cijfers van de politie. Specifieke data over diefstallen bij zelfscankassa’s zijn er niet, maar volgens retaildeskundigen heeft de toename van diefstal daar alles mee te maken.

Reacties

Tja. Wie is er verbaasd?

S Ik was juist zo blij met die zelfjatkassa's.

Wie steelt er bij de Action?

