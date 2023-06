Tieners doden moederzwaan en eten het op: ’Dachten dat het een eend was’

Drie tieners hebben in de Amerikaanse staat New York een moederzwaan gedood en opgegeten. Ook de vier pullen werden meegenomen. Volgens de politie had

Reacties

02-06-2023 10:37:17 allone









Valt me mee dat ze niet dachten dat ze een vis was

02-06-2023 11:56:28 omabep









Op die leeftijd maak je volgens mij die fout echt niet meer. Maar ja, het is Amerika en daar loopt de educatie schijnbaar de laatste decennia achteruit.

02-06-2023 12:55:45 allone











… t/m High School stelde het nooit veel voor.

Maar alles is relatief. Vergeleken met hier krijgen ze minder kennis. Maar misschien leren ze andere nuttige dingen? @omabep : niet alleen de laatste jaren.… t/m High School stelde het nooit veel voor.Maar alles is relatief. Vergeleken met hier krijgen ze minder kennis. Maar misschien leren ze andere nuttige dingen?

02-06-2023 12:58:25 MIADIA











en dat plaatse ligt volgens mij wat wij hier platteland noemen, dan heb je toch wel een beetje meer kennis van de fauna om je heen? @omabep : maar dan nog... zwaan/eend... dat verschil zie je toch? dat verschil wéét je toch?!en dat plaatse ligt volgens mij wat wij hier platteland noemen, dan heb je toch wel een beetje meer kennis van de fauna om je heen?

02-06-2023 13:01:51 allone









@allone :

Maar misschien leren ze andere nuttige dingen? QuoteMaar misschien leren ze andere nuttige dingen? zoals doden, met wapens omgaan, en dat soort gein

