Klimaatfinanciering naar zaken die niets met klimaatbeleid te maken hebben

Italië heeft een detailhandelaar geholpen met het openen van chocolade- en gelatozaken in heel Azië.



De Verenigde Staten boden een lening aan voor de uitbreiding van een kusthotel in Haïti.



België steunde de film La Tierra Roja, een liefdesverhaal dat zich afspeelt in het Argentijnse regenwoud.



En Japan financiert een nieuwe kolencentrale in Bangladesh en een uitbreiding van een luchthaven in Egypte.



De financiering van de vijf projecten bedraagt in totaal 2,6 miljard dollar, en alle vier de landen rekenen hun steun tot de zogenaamde ‘klimaatfinanciering’ – subsidies, leningen, obligaties, investeringen in aandelen en andere bijdragen die bedoeld zijn om ontwikkelingslanden te helpen hun uitstoot te verminderen en zich aan te passen aan een opwarmende wereld.



De ontwikkelde landen hebben toegezegd om samen 100 miljard dollar per jaar in dit doel te steken, wat zij tijdens de klimaatonderhandelingen in Parijs in 2015 hebben bevestigd. Japan en de Verenigde Staten behoren tot de vijf grootste donoren.



Hoewel een kolencentrale, een hotel, chocoladewinkels, een film en een uitbreiding van een luchthaven geen inspanningen lijken om de opwarming van de aarde tegen te gaan, weerhield niets de regeringen die ze financierden ervan om ze als zodanig te melden bij de Verenigde Naties en ze mee te tellen voor hun totaal aan giften.



Daarmee hebben ze geen regels overtreden. Dat komt omdat de belofte gepaard ging zonder officiële richtlijnen voor welke activiteiten meetellen als klimaatfinanciering. Hoewel sommige organisaties hun eigen normen hebben ontwikkeld, heeft het gebrek aan een uniform systeem van verantwoording landen in staat gesteld hun eigen normen te bedenken. Het U.N. Climate Change secretariaat vertelde Reuters dat het aan de landen zelf is om te beslissen of ze uniforme normen willen opleggen. De ontwikkelde landen hebben zich daartegen verzet.



“Dit is het wilde westen van de financiële wereld”, zei Mark Joven, ondersecretaris van het Filipijnse ministerie van Financiën, die het land vertegenwoordigt bij de klimaatbesprekingen van de VN. “Wat ze klimaatfinanciering noemen, is wat zijn vinden wat klimaatfinanciering is”.



De vier landen verdedigden hun programma’s als ‘degelijk’. Japanse ambtenaren beschouwen de energie- en luchthavenprojecten als groen omdat ze schonere technologie of duurzame kenmerken bevatten. Een Amerikaanse ambtenaar zei dat het hotelproject meetelt omdat het stormwaterbeheersing en orkaanbeschermingsmaatregelen omvat.



Een woordvoerder van de Belgische regering verdedigde dat de subsidie voor de regenwoudfilm als klimaatfinanciering moet worden beschouwd omdat de film betrekking heeft op ontbossing, een oorzaak van klimaatverandering. Een Italiaanse regeringsfunctionaris zei dat Italië ernaar streeft bij al zijn financieringen rekening te houden met het klimaat, maar ging niet in op de vraag hoe de chocoladewinkels dat doel hebben bereikt.



Ontwikkelde landen meldden meer dan 40.000 directe bijdragen aan de financieringsdoelstelling, voor een totaal van meer dan 182 miljard dollar, van 2015 tot 2020, het laatste jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. In een poging om te begrijpen hoe dat geld wordt besteed, onderzochten verslaggevers van Reuters en Big Local News, een journalistiek programma van Stanford University, duizenden records die landen bij de VN indienden om hun bijdragen te documenteren.



Het gebrek aan transparantie van het systeem maakte het onmogelijk om na te gaan hoeveel geld gaat naar inspanningen die werkelijk bijdragen aan het verminderen van de opwarming van de aarde en de gevolgen daarvan.



Landen zijn niet verplicht projectdetails te rapporteren. De beschrijvingen die zij bekendmaken zijn vaak vaag of onbestaand – zozeer zelfs dat in duizenden gevallen niet eens wordt aangegeven naar welk land het geld is gegaan. Zelfs de ontvangende landen die in de verslagen worden genoemd, kunnen soms niet zeggen hoe het geld is besteed.



“Je kunt het geld niet echt volgen, het geld niet traceren en het effect niet traceren”, aldus Romain Weikmans, een senior onderzoeker gespecialiseerd in klimaatfinanciering aan het Finse Instituut voor Internationale Zaken.



Het probleem is niet universeel. Sommige landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, Canada en Nederland, dienen gedetailleerde verslagen in, en Reuters telde tientallen miljarden dollars aan uitgaven van ten minste 33 landen die in overeenstemming waren met verklaarde klimaatdoelstellingen. Dat omvatte investeringen in hernieuwbare energie en projecten die de weerbaarheid tegen natuurrampen vergroten.



Maar miljarden aan uitgaven zijn nauwelijks gedocumenteerd, inclusief die van topfinancier Japan, dat goed is voor bijna een derde van de tot nu toe toegezegde financiering. Ambtenaren van het Japanse ministerie van Buitenlandse Zaken, dat toezicht houdt op de klimaatfinancieringsbijdragen, weigerden de financieringsbesluiten van het land in detail te beschrijven.



Het land heeft kritiek gekregen van activisten en andere landen omdat het in zijn totaal projecten heeft opgenomen die afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen of anderszins de uitstoot verhogen. Japanse functionarissen hebben aangevoerd dat ontwikkelingslanden behoefte hebben aan projecten die gebruik maken van schonere technologie terwijl de wereld overschakelt op alternatieve energiebronnen.



Reuters en Big Local News wilden het geld volgen en vroegen 27 landen om details over de financiering die zij aan de V.N. rapporteerden, onderzochten openbare documenten en spraken met NGO’s en anderen die betrokken waren bij de gerapporteerde projecten. De verslaggevers vergeleken de rapporten van de V.N. ook met informatie van andere agentschappen, zoals de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), een groep die vooral rijke landen vertegenwoordigt.



Het onderzoek had betrekking op ongeveer 10% van de totale rapporten aan de V.N. Het bracht minstens 3 miljard dollar aan het licht die niet werd besteed aan zonnepanelen of windmolenparken, maar aan kolencentrales, luchthavens, misdaadbestrijding of andere programma’s die weinig of niets doen om de gevolgen van de klimaatverandering te verzachten.



Vijf klimaatspecialisten – waaronder universiteitsprofessoren, onderzoekers en overheidsfunctionarissen die zich richten op klimaatfinanciering – waren het erover eens dat de projecten die Reuters heeft geïdentificeerd weinig of geen direct verband houden met klimaatverandering.



Meer dan 65 miljard dollar werd zo vaag gerapporteerd dat het onmogelijk is te zeggen waar het geld voor betaald werd. In sommige gevallen wordt niet eens aangegeven naar welk continent het geld is gegaan. En meer dan 500 miljoen dollar werd gemeld voor projecten die later werden geannuleerd zonder uitbetaling. Landen maken nog steeds aanspraak op dat geld voor hun toezeggingen inzake klimaatfinanciering.



Beslissingen om grensprojecten op te voeren als klimaatfinanciering zijn vaak geen bewuste poging tot misleiding, aldus Gaia Larsen, directeur toegang tot klimaatfinanciering bij het World Resources Institute, een non-profit onderzoeksorganisatie die klimaatfinanciering volgt. Maar wanneer landen hun financieringscijfers opblazen met zaken als kolencentrales, kan het resultaat volgens haar lijken op greenwashing – wanneer bedrijven overdreven of misleidende beweringen doen over hun zorg voor het milieu.



“De afgelopen acht jaar waren de warmste jaren ooit, volgens een in januari gepubliceerde waarschuwing van de Wereld Meteorologische Organisatie. In 2022 hebben historische overstromingen een derde van Pakistan onder water gezet en ten minste 1700 mensen gedood. In de Hoorn van Afrika dreigen miljoenen mensen te verhongeren door de ergste droogte in decennia.



Wetenschappers zeggen dat dergelijke gebeurtenissen waarschijnlijker en intenser worden door de snelle opwarming van de aarde, die grotendeels te wijten is aan de rijke landen en de emissies die zij hebben uitgestoten om hun economieën aan te drijven. Nu ontwikkelingslanden hun eigen groei nastreven, staan ze onder druk om duurzamere energiebronnen te gebruiken. Omdat veel van deze landen in warme, tropische klimaten liggen, dragen zij ook een onevenredig deel van de gevolgen van de opwarming van de aarde, zoals de stijging van de zeeën, droogte en extreem weer.



De rijke landen hebben hun rol in de crisis erkend en hun verantwoordelijkheid om andere landen te helpen met de hoge kosten van het beheer van de emissies en de gevolgen van de klimaatverandering. Zij hebben zich, eerst in 2009 en opnieuw in 2015 in het kader van het klimaatakkoord van Parijs, verbonden tot een collectief doel: 100 miljard dollar per jaar aan subsidies, leningen, investeringen van de particuliere sector en meer tegen 2020.



Meer dan tien jaar na de eerste belofte hebben de landen hun belofte nog niet ingelost. Ze kwamen in 2020 16,7 miljard dollar tekort om het doel van 100 miljard dollar te halen en zullen dat naar verwachting opnieuw niet halen wanneer de bijdragen voor 2021 en 2022 worden opgeteld, volgens schattingen van de OESO. Er staan geen sancties op het niet halen van de doelstelling, behalve kritiek van degenen die zeggen dat regeringen niet genoeg doen om de opwarming van de aarde tegen te gaan.



Dat falen heeft ertoe bijgedragen dat klimaatfinanciering boven aan de agenda blijft staan op jaarlijkse klimaatconferenties van de VN, zoals de COP27 van vorig jaar in Sharm el-Sheikh, Egypte.



De woede en bezorgdheid over het falen van de rijke landen om het financieringsdoel te halen, hebben de ontwikkelingslanden geholpen om een belangrijke concessie te verkrijgen: De ontwikkelde landen kwamen overeen te werken aan de oprichting van een nieuw fonds om de kosten van de reeds door de klimaatverandering veroorzaakte schade te dekken. Tot nu toe was de meeste financiering gericht op vermindering van de uitstoot of aanpassing aan de verwachte veranderingen.



De wereldleiders erkenden dat de schade van de klimaatverandering het vermogen van deze landen om deze het hoofd te bieden al snel overtreft en begonnen te praten over een nieuw doel voor klimaatfinanciering dat, alles bij elkaar genomen, triljoenen dollars zou kunnen bedragen. Op de COP28 van dit jaar in Dubai zullen zij debatteren over de omvang van het doel, over wie moet bijdragen en over welke periode, en over eventuele regels voor de uitvoering.



Sommige ambtenaren van potentiële begunstigde landen zeggen dat er, voordat er meer geld gaat stromen, duidelijker definities nodig zijn van wat als klimaatfinanciering geldt en meer transparantie bij de rapportage van de bijdragen. Meer dan 100 keer sinds 2012 hebben ontwikkelingslanden of groepen die namens hen optreden, opgeroepen tot dergelijke verbeteringen, volgens een onderzoek van Reuters van VN-inzendingen, video’s van klimaatvergaderingen en bulletins over klimaatonderhandelingen.



“Als we onszelf wijsmaken dat we geld uitgeven en investeren in onze toekomst op een manier die we niet doen, dan zijn we een ramp aan het voorbereiden,” zei Matthew Samuda, een minister op Jamaica’s ministerie van economische groei en werkgelegenheid.



Wereldwijd maakten donoren melding van meer dan 25 miljard dollar aan financiering die volgens hen verband houdt met hernieuwbare energie. Nog eens 5,6 miljard dollar ging naar projecten die volgens hen landen zouden helpen zich voor te bereiden op of te reageren op klimaatgerelateerde rampen. Veel van hun rapporten bevatten te weinig details om deze beweringen te verifiëren, zo ontdekte Reuters.



Reuters heeft nog eens miljarden gedocumenteerd die gingen naar projecten met fossiele brandstoffen of naar andere initiatieven die weinig of niets te maken hebben met het verminderen van emissies of het aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering.



Toen de Italiaanse chocolatier Venchi tientallen nieuwe winkels opende in Japan, China, Indonesië en elders in Azië, kreeg het hulp van SIMEST, een publiek-privaat bedrijf dat Italiaanse bedrijven helpt bij hun overzeese expansie. Italië claimde de investering van 4,7 miljoen dollar als klimaatfinanciering.



Een ambtenaar van SIMEST zei dat de werkzaamheden van het agentschap niet gericht zijn op klimaatverandering en dat het niet betrokken is bij de rapportage van Italië over klimaatfinanciering. Een woordvoerder van het Italiaanse ministerie van Milieu en Energiezekerheid, dat verantwoordelijk is voor de VN-rapporten van het land, zei dat het project een klimaatcomponent heeft, maar ging daar niet verder op in.



De Verenigde Staten hebben ermee ingestemd 19,5 miljoen dollar te lenen aan ontwikkelaars van een Marriott-hotel franchise in Cap-Haitien, Haïti. Ten tijde van de overeenkomst in 2019 waren er plannen om het Habitation Jouissant te verbeteren met meer kamers, een overloopzwembad, een restaurant op het dak en betere fitnessfaciliteiten. De ontwikkelaar, Fatima Group, zegt nu dat het project, dat een Courtyard by Marriott-eigendom zal worden, opnieuw wordt ontworpen.



Het hotel kijkt uit over de zee, maar door zijn ligging op een heuvel wordt het niet bedreigd door de zeespiegelstijging of overstromingen, en het heeft geen stormschade geleden, aldus voorzitter Fred Béliard van de Fatima Group. De Fatima Groep is echter wel van plan “klimaatbestendige infrastructuur” te bouwen, zei hij.



Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat de lening voor het hotel meetelt als klimaatfinanciering omdat het project stormwaterbeheersing en orkaanbeschermingsmaatregelen omvat.



Een woordvoerder van Marriott zei dat het bedrijf niet betrokken is bij de financieringsregelingen van zijn franchisenemers en geen rol heeft gespeeld in de Amerikaanse beslissing om de lening als klimaatfinanciering te beschouwen.



België steunde de film La Tierra Roja, over een voormalige rugbyspeler die werkt voor een bedrijf dat bossen kapt om er papier van te maken in Argentinië. Hij wordt verliefd op een milieuactiviste die protesteert tegen de watervervuilende giftige chemicaliën van de papierfabrikant.



Nicolas Fierens Gevaert, een woordvoerder van het Belgische departement van buitenlandse zaken, handel en ontwikkeling, zei dat België zijn bijdrage van 8226 dollar – een deel van een grotere subsidie voor de film – beschouwt als klimaatfinanciering omdat de film raakt aan ontbossing, een drijvende kracht achter klimaatverandering.



Sommige landen tellen projecten die nooit hebben plaatsgevonden mee voor de klimaatfinanciering. Frankrijk meldde een lening van 118,1 miljoen dollar aan een Chinese bank voor milieu-initiatieven, evenals leningen van in totaal 267,5 miljoen dollar voor verbeteringen aan een metrosysteem in Mexico en 107,6 miljoen dollar voor havenverbeteringen in Kenia.



Elk project werd vervolgens geannuleerd zonder uitbetaling, aldus het Franse ontwikkelingsagentschap. Evenzo meldden de VS 7 miljoen dollar aan verzekeringsdekking voor een waterkrachtproject in Zuid-Afrika dat nooit heeft plaatsgevonden.



Franse en Amerikaanse ambtenaren die betrokken zijn bij de rapportage van de V.N. vertelden Reuters dat zij de financiering documenteren in het jaar waarin deze is vastgelegd en de rapporten niet herzien om ze te corrigeren. Er zijn geen regels die hen daartoe verplichten.



De grootste speler op het gebied van klimaatfinanciering is Japan. Volgens het overzicht van Reuters heeft Japan minstens 9 miljard dollar geleend voor projecten die afhankelijk blijven van fossiele brandstoffen. Ten minste enkele van die projecten verhogen de emissies in plaats van ze te verminderen, zoals een nieuwe kolencentrale van 1200 megawatt die Japanse bedrijven bouwen op Matarbari, een eiland aan de zuidoostkust van Bangladesh. Japan heeft Bangladesh minstens 2,4 miljard dollar aan klimaatfinanciering geleend voor de centrale, die naar verwachting in 2024 operationeel zal zijn.



Toen Japan Bangladesh meer dan tien jaar geleden hielp het Matarbari-project te plannen, had het elektriciteitsnet van Bangladesh een dagelijks stroomtekort van 2000 megawatt, meer dan een derde van de vraag. Dat leidde tot lange, frequente stroomstoringen die protesten uitlokten en de economische groei belemmerden. De nieuwe centrale zal helpen een einde te maken aan de aanhoudende stroomtekorten, die leiden tot geplande stroomonderbrekingen, zei Mohammad Hossain, hoofd van Power Cell, een afdeling van het ministerie van Energie van Bangladesh.



De centrale zal jaarlijks 6,8 miljoen ton CO2 aan de atmosfeer toevoegen, volgens documenten van het Japan International Cooperation Agency (JICA), dat het project hielp plannen en financieren. Dat is meer dan de stad San Francisco rapporteerde aan emissies voor heel 2019.



Japan beschouwt Matarbari als een klimaatveranderingsproject omdat het Japanse technologie gebruikt die meer energie opwekt met minder kolen, wat resulteert in lagere emissies dan conventionele energie, zei Sachiko Takeda, een JICA-woordvoerder. JICA-documenten die het project beschrijven, zeggen dat Matarbari ongeveer 400.000 ton per jaar minder CO2-equivalent zal uitstoten dan een typische centrale van deze omvang.



Het Japanse ministerie van Buitenlandse Zaken, niet het JICA, is verantwoordelijk voor het rapporteren van klimaatfinanciering aan de VN, zei Takeda.



Japan voert berekeningen uit voor de emissiereductie van projecten, en een team van het ministerie van Buitenlandse Zaken beoordeelt de projecten voordat het besluit om ze als klimaatfinanciering aan de V.N. te rapporteren, zei Hiroshi Onuma, plaatsvervangend directeur van de afdeling klimaatverandering van het Japanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij weigerde uit te leggen waarom Japan een kolencentrale als klimaatproject zou aanmerken.



Dankzij de financiering van grote projecten zoals Matarbari heeft Japan zich opgeworpen als de grootste financier van klimaatprojecten. Het maakte melding van 59 miljard dollar aan subsidies, leningen en aandeleninvesteringen van 2015 tot en met 2020 en van het voornemen om tot 2025 een vergelijkbaar financieringsniveau te handhaven. Dat is 14 miljard dollar meer dan Duitsland, de volgende financier, voor dezelfde periode.



“Deze toezegging valt op als een aanzienlijk bedrag onder andere ontwikkelde landen”, aldus het Japanse ministerie van Buitenlandse Zaken in een persbericht van juni 2021. “Japan zal het voortouw blijven nemen in de wereldwijde inspanningen om de klimaatverandering aan te pakken.”



Iqbal Kabir, een ambtenaar uit Bangladesh die werkt op het snijvlak van klimaatverandering en gezondheidskwesties, vraagt zich af of het verstandig is miljarden dollars uit te geven aan projecten die de opwarming van de aarde kunnen verergeren, terwijl de mensen in Bangladesh lijden onder de gevolgen van de stijging van de zeespiegel.



Door de stijging van de zeespiegel en stormvloeden is zeewater uit de Golf van Bengalen geïnfiltreerd in de drinkwaterbronnen. Overheidsfunctionarissen en wetenschappers hebben een verband gelegd tussen het drinken van zout water en een hoge bloeddruk. Vrouwen die erin drinken en baden hebben meer baarmoederontstekingen, en volksgezondheidsfunctionarissen vermoeden dat het de vruchtbaarheid aantast.



Kabir’s team, de Climate Change and Health Promotion Unit van het Ministerie van Gezondheid en Gezinszorg van Bangladesh, hoopte dit jaar samen te werken met een gynaecologische vereniging om de effecten van zoutwaterbesmetting op de vruchtbaarheid van vrouwen te bestuderen. Maar ze kregen de 200.000 tot 1 miljoen ddollar ie Kabir nodig had niet bij elkaar.



“De mensen verdienen meer,” zei Kabir. “Ze geven het uit aan andere projecten, waardoor kwesties als de gezondheid van vrouwen en kinderen en het binnendringen van zout water niet aan bod komen.”



Japanse regeringsfunctionarissen weigerden uit te leggen waarom zij specifieke projecten financieren.



Naast de financiering van de kolencentrale in Bangladesh, meldde Japan leningen voor kolenprojecten voor ten minste nog eens 3,6 miljard dollar, één in Vietnam en twee in Indonesië, en 3 miljard dollar voor projecten die afhankelijk zijn van aardgas, aldus het onderzoek van Reuters.



Na een koor van kritiek van de ontwikkelde landen sloot Japan zich aan bij de toezeggingen van de G7 in 2021 en 2022 om de internationale financiering van nieuwe, onverminderde projecten voor fossiele brandstoffen te beëindigen. Het Japanse ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Economie, Handel en Industrie herhaalden de G7-belofte van het land om de financiering van fossiele brandstoffen te stoppen, zonder verdere details te verstrekken.



Ondanks de toetreding tot de G7-belofte blijft Japan in het kader van zijn belofte tot klimaatfinanciering verdere financiering van Matarbari eisen. En het debat over de noodzaak van een duidelijker definitie van wat voor klimaatfinanciering in aanmerking komt, gaat door.



Het U.N. Climate Change-secretariaat, waar landen hun rapporten indienen, vertelde Reuters dat zijn rol bestaat uit het onpartijdig ondersteunen van landen bij klimaatonderhandelingen en het uitvoeren van klimaatovereenkomsten. Het heeft geen rol in het ontwerpen of opleggen van regels, zei een woordvoerder. Dat proces wordt gestuurd door de landen zelf.



Klimaatonderhandelaars uit rijke landen die tegen strengere regels zijn, zeiden tegen Reuters dat meer beperkingen op de besteding van fondsen de autonomie van ontwikkelingslanden bij de aanpak van klimaatverandering zou kunnen beperken, de geldstroom zou kunnen beperken en de flexibiliteit zou kunnen belemmeren die nodig is om gelijke tred te houden met de zich snel ontwikkelende crisis en de technologieën die nodig zijn om deze op te lossen.



Gabriela Blatter, de Zwitserse beleidsadviseur voor internationale milieufinanciering, zei dat de ontwikkelde landen zich niet verzetten tegen een definitie zodat ze “alles onder de zon” als klimaatfinanciering kunnen claimen. Volgens haar willen ze veeleer trouw blijven aan de Overeenkomst van Parijs, die tot doel heeft het recht van elk land te respecteren om zijn eigen koers te bepalen in de strijd tegen de gevolgen van de klimaatverandering.



Er bestaat geen consensus over wat een definitie moet inhouden, zei ze. Aardgas is een belangrijk onderwerp van onenigheid. Het uitsluiten van financiering voor gas zou voor sommige ontwikkelingslanden ondenkbaar zijn. De landen met grote gasvoorraden of die al afhankelijk zijn van gas, voeren aan dat gas een rol speelt in de overgang naar groenere economieën omdat het van alle fossiele brandstoffen de minste CO2 uitstoot.



Ghana, bijvoorbeeld, zou geen enkele definitie van klimaatfinanciering aanvaarden die uitgaven voor gasprojecten uitsluit, aldus onderhandelaar Antwi-Boasiako Amoah, directeur klimaatkwetsbaarheid en -aanpassing bij Ghana’s Environmental Protection Agency.



Klimaatfinancieringsdoelstellingen

Het nationale energieplan van 2022 beschrijft gas als de sleutel tot de energievoorziening voor de groeiende economie van Ghana en het bereiken van universele toegang tot elektriciteit, terwijl wordt overgestapt op schonere bronnen zoals kernenergie.



“We hebben veel betrouwbare energie nodig om onze economieën te laten groeien,” zei Amoah. “Als dit ons gaat helpen duurzaamheid te ontwikkelen, door ook een deel van de impact te compenseren, waarom niet?”



Overheidsfunctionarissen van kleine eilandstaten die zeer kwetsbaar zijn voor zware stormen en een stijgende zeespiegel betogen dat initiatieven op het gebied van fossiele brandstoffen nooit mogen meetellen voor de klimaatfinancieringsdoelstellingen. De critici zeggen dat dergelijke projecten infrastructuur vastleggen die tientallen jaren lang emissies zal veroorzaken, waardoor de temperatuursdoelstellingen moeilijk haalbaar worden.



“Het leven van onze mensen loopt gevaar”, aldus Francine Baron, hoofd van het Climate Resilience Execution Agency voor Dominica. Orkaan Maria verwoestte de Caribische eilandstaat in 2017, waarbij ten minste 31 mensen omkwamen en 90% van het huizenbestand werd beschadigd.



Ontwikkelde landen zijn het er grotendeels over eens dat gas niet, of slechts in beperkte omstandigheden, mag worden gefinancierd. Sommige hebben expliciete regels tegen het melden van projecten voor fossiele brandstoffen in het kader van klimaatfinanciering.



Toch heeft Japan zich uitgesproken voor het toestaan van gas tijdens een overgangsperiode. In een document van het ministerie van Milieu van 2020 wordt gas genoemd als overgangsbrandstof “in antwoord op de behoeften van de partnerlanden”. De meest recente beleidsverklaring van Japan noemt gas niet specifiek, maar zegt dat het land verschillende energiebronnen en technologieën zal steunen “in lijn met het idee dat een realistische overgang essentieel is”.



In een interview met verslaggevers van Reuters over G7-vergaderingen in april zei Yasutoshi Nishimura, de Japanse minister van Economie, Handel en Industrie, dat elk land zijn eigen economische en energiebehoeften heeft, zodat er “verschillende wegen” zijn om de afhankelijkheid van CO2f te elimineren en tegelijk een stabiele energievoorziening te garanderen. De Japanse ministeries wezen verzoeken van Reuters af om hun beleid inzake klimaatfinanciering nader toe te lichten.



Sommige klimaatfinancieringen gaan naar projecten die vooral gericht zijn op economische expansie, en dat is niet de bedoeling van de financieringsovereenkomst, zei Wayne King, directeur klimaatverandering van de Cookeilanden. Daardoor gaat er minder geld naar inspanningen die het klimaat echt helpen.



Neem de leningen van Japan voor een nieuwe terminal en bijbehorende faciliteiten op de luchthaven Borg El Arab in Egypte. Volgens een analyse die de International Council on Clean Transportation, een non-profit onderzoeksorganisatie, voor Reuters uitvoerde, zou de uitstoot van uitgaande vluchten met ongeveer 50% toenemen ten opzichte van 2013.



Het project is belangrijk voor de Egyptische economie, zei Mohamed Nasr, directeur klimaat, milieu en duurzame ontwikkeling van het Egyptische ministerie van Buitenlandse Zaken. “Mensen moeten vliegen,” zei hij.



Nasr zei dat hij niet specifiek kon ingaan op de uitbreiding van de luchthaven of het besluit van Japan om het als klimaatfinanciering te beschouwen. In het algemeen zei hij dat er regels moeten komen om ervoor te zorgen dat landen alleen het relevante deel van de financiering van een project opvoeren als klimaatfinanciering – niet het hele budget.



Klimaatfinanciering als een spelletje

Japanse ontwikkelingsdocumenten noemen Borg El Arab een ‘Eco Airport’ en wijzen op de energiebesparende zonnepanelen, de zeer efficiënte airconditioning en de LED-lampen in het geplande terminalgebouw. Er was minstens 28 miljoen dollar begroot voor de bouw van dergelijke voorzieningen.



Maar JICA was van plan om nog eens 40 miljoen dollar te besteden aan kosten die geen verband houden met het klimaat, waaronder een nieuwe parkeerplaats, wegen en adviesdiensten. Het JICA en het Japanse ministerie van Buitenlandse Zaken wilden geen details geven over hoe het geld uiteindelijk is besteed.



Het luchthavenproject was een van de minstens drie door Japan gefinancierde luchthavenuitbreidingen die als klimaatfinanciering worden beschouwd. De leningen bedroegen in totaal meer dan 776,3 miljoen dollar.



Economische projecten zoals deze – bedoeld om meer mensen en investeringen naar een regio aan te trekken – werden in het verleden gefinancierd door internationale ontwikkelingsfondsen. Critici zeggen dat het etiket klimaatfinanciering op een spelletje neerkomt.



“Eigenlijk is dat een ontwikkelingsproject,” zei King. “Je kunt het niet meetellen, want de motivatie is verkeerd.”



Sommige ontwikkelde landen zeggen dat nieuwe rapportageregels, die in 2024 van kracht worden, de transparantie zullen vergroten en oneigenlijke rapportage duidelijker zullen maken. De nieuwe regels vereisen echter nog steeds niet dat de ontwikkelde landen details verstrekken over de individuele projecten die zij steunen.



In sommige gevallen zeggen zelfs ontvangende regeringen niet te weten wat er terecht is gekomen van de klimaatfondsen die zogenaamd op hun grondgebied zijn besteed. Fazle Rabbi Sadeque Ahmed, een onderhandelaar over klimaatfinanciering die Bangladesh heeft vertegenwoordigd bij de klimaatbesprekingen van de VN, zei dat hij geen idee heeft wat rijke landen als Japan en de VS in zijn land financieren.



“Echt, ik weet het niet,” zei hij. “Als het niet goed bekend wordt gemaakt, hoe kunnen wij dat dan?”

