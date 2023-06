Man verliest penis bij vuurgevecht met politie

Een Zuid-Afrikaanse man is deze week lelijk gewond geraakt bij een vuurgevecht met de politie. De man werd in Kaapstad aangehouden voor het stelen van een auto, maar legde zich daar niet bij neer. Het leidde tot een schietpartij met nare gevolgen voor de verdachte: door een schotwond werd zijn penis volledig geamputeerd.



De man probeerde naar verluidt met een groep andere mannen een auto te stelen die eigendom was van een wethouder. De wethouder werd bewaakt door de politie en dus had de poging weinig succes. De verdachte zette het op een lopen en schoot op de agenten. Toen hij was geraakt door een politiekogel liet hij zijn wapen vallen en gaf hij zich over.



"Toen we de verdachte benaderden zagen we dat hij was geraakt in zijn arm en zijn kruis. Ondanks de verwondingen was hij nog in staat om zelf te lopen", aldus een woordvoerder van de politie. De man werd geboeid afgevoerd naar het ziekenhuis.

