Dit is waarom er hennep groeit op Achterhoekse akkers

HAARLO - Als je binnenkort door de Achterhoek rijdt, dan kom je op sommige plekken een 'nieuw' gewas tegen. In eerste instantie denk je misschien dat het niet pluis is, want het gaat om hennep. Deze velden vol hennep worden echter niet geteeld om er later hasj en wiet van te maken. De plant wordt straks verwerkt tot isolatiemateriaal voor de bouwsector.

Maïs, gras en granen zijn voor de loonwerkers en boeren appeltje eitje. Ze weten precies hoe en wanneer ze het moeten zaaien en hoe de groei van de plant verloopt. Voor hennep is dat toch anders.



Vol spanning staan we langs een akker aan de N18 bij Eibergen. Een machine is op het land om de hennepzaadjes te telen. Als de trekker stil gaat staan verzamelt zich een groepje mannen achter de trekker bij de zaaimachine: "Het gaat niet lukken", zegt boer Arjan Prinsen uit Haarlo. "De machine moet beter worden afgesteld."

Deze schijvenzaaimachine is speciaal voor het zaaien van hennep, maar hij moet nog wat gefinetuned worden. Gerben Bouma van GreenInclusieve is inmiddels gespecialiseerd in hennepteelt en legt uit: "De zaadjes van hennep moeten 3 à 4 centimeter onder de grond komen en de machine legt ze er nu weer bovenop. Dat gaat niet werken." En dus gaat de machine terug naar machinebouwer Slootsmid.

We mogen de toppen van de hennepplant niet gebruiken als voedsel voor onze koeien: dat valt onder de opiumwet en dat moet anders.

Arjan Prinsen, melkveehouder

Hennep kan aanvulling zijn voor boer

Een paar dagen later is het zover: alles werkt. De machine doet zijn werk en het telen van bouwmaterialen kan beginnen. "De bouwsector heeft een grote behoefte aan materialen", legt Prinsen uit. "Daarnaast is hennep al een heel oud gewas en heeft het geen chemische bestrijdingsmiddelen nodig. Ook op de droge zandgronden kan hennep goed overleven." Tal van redenen dus om nu met een klein clubje boeren te kijken of het inderdaad iets is voor de Achterhoekse agrarische sector.



De hennepzaadjes verdwijnen in de bodem als de trekker baan voor baan over de akker rijdt. "Het is niet voor iedere boer weggelegd hoor", zegt Ivo Holme van de Innovatie Coöperatie. Dat is een organisatie die boeren die een innovatief idee hebben proberen te helpen om het toe te passen in de praktijk.

"We zitten ook echt nog in een proces om te kijken wat hier werkt. Samen onderzoeken we of het mogelijk is een gebouw te bouwen met volledig in de Achterhoek geteelde materialen." Dat gebouw moet bij proefboerderij De Marke in Hengelo komen.

"De hennep die Arjan nu verbouwt, wordt straks verwerkt in een nieuw te bouwen vergaderlocatie. De vergunning moet nog worden aangevraagd, maar het idee is dat straks een biobased gebouw wordt neergezet om zo boeren en bouwers te laten zien wat de mogelijkheden zijn", legt Holme uit.



De verbouw van biobased bouwproducten in de Achterhoek is in relatief korte periode van de grond gekomen. In september vorig jaar ging een delegatie Achterhoekers naar de Floriade in Almere om daar naar de mogelijkheden van biobased bouwen te kijken. "We moeten niet alleen gaan praten, maar we moeten wat gaan doen. We zullen nog heel veel hobbels tegenkomen", zei Gerrolt Ooijman van Wooncorporatie Wonion destijds. "Maar ik ben ervan overtuigd dat het gaat lukken in de Achterhoek."

Deze zomer wordt het eerste product verbouwd, maar toch zijn er voor de boeren nog beren op de weg: "We gaan naar Den Haag omdat we nu de toppen van de hennepplant niet mogen gebruiken als voedsel voor onze koeien. Het valt nu onder de Opiumwet en we willen dat Den Haag de regels aanpast", besluit Prinsen.



In deze hennepplanten zit maar zeer minimaal de stof THC, waar mensen high van kunnen worden. Desalniettemin mogen boeren in Nederland dit dus niet aan hun dieren voeren, in tegenstelling tot boeren in Duitsland.

Wat jammer nou toch. Quote: Deze velden vol met hennep worden echter niet gekweekt om er later hasj en wiet van te maken.

Ze kunnen beter in Groningen gaan kijken, daar wordt het al jaren gedaan.

