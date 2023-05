Rode lokken Halle Bailey in The Little Mermaid kostten 150.000 euro

Dat er veel geld - zo'n 200 miljoen dollar - is betaald voor de film 'The Little Mermaid' wisten we natuurlijk al, maar dat ook de rode lokken van actrice Halle Bailey (23) enorm duren waren, is wel nieuws. De makers van de film zouden bijna 150.000 euro hebben neergeteld voor de haren van de hoofdrolspeelster.



Halle is de eerste zwarte actrice die Ariel speelt en ook de eerste prinses in een Disney-film. Juist daarom was het voor haar extra belangrijk dat ze haar eigen haren zou behouden voor de verfilming van De Kleine Zeemeermin. “Ik heb al dreadlocks sinds ik vijf jaar was, dus ze zijn een groot onderdeel van wie ik ben", zei ze hier eerder over in een interview. Om toch de rode lokken van Ariel te creëren werd haarstyliste Camille Friend ingeschakeld. Zij wist precies hoe ze Halles dreadlocks moest omtoveren tot hét perfecte kapsel voor de film.



Aan Variety legt de haarstylist uit wat ze precies heeft gedaan. Zo onthult ze dat ze drie verschillende kleuren rood om het haar van Halle heen heeft gewikkeld. Dit hele proces heeft enkele uren geduurd. “Zo hoefden we haar dreadlocks niet te knippen en niet te kleuren. We konden haar haarkleur veranderen, zonder de interne structuur van haar haren aan te passen. Die structuur en haren zijn van haar.”



Ook vertelt de haarstyliste waarom het 'minimaal 140.000 euro' heeft gekost om het haar van de actrice om te toveren. Volgens haar kwam dat mede doordat de stukken haar soms verwijderd moesten worden en helemaal opnieuw moesten worden aangebracht.

