Dit is het duurste ijs ter wereld

Je kunt natuurlijk gewoon een bolletje aardbeienijs kopen voor 1,50 euro, maar er zijn mensen die het anders aanpakken. Het duurste ijs ter wereld kost momenteel bijna 6000 euro. Voor één portie.



Het Japanse ijsmerk Cellato verkoopt het dessert byakuya voor 880.000 yen. Het toetje dat 'witte nacht' betekent kost omgerekend dus zo'n 5830 euro. Daarmee is het ijs volgens Guiness World Records officieel het duurste ter wereld.



Wat het hapje zo speciaal maakt? Ten eerste zit er witte truffel in uit het Italiaanse Alba, waar naar verluidt de beste witte truffels van Italië vandaan komen. Verder wordt het ijs afgewerkt met eetbaar bladgoud, zitten er twee soorten dure kaas in en Sakekasu, een bijproduct van sake.



"Het kostte ons meer dan 1,5 jaar om het te ontwikkelen, met veel proefrondes en fouten om de smaak goed te krijgen”, aldus een vertegenwoordiger van Cellato tegen Guinness World Records.



Het ijs lepel je niet zomaar naar binnen. Je hoort de witte truffel op het juiste moment te mengen met het ijs. Dat gebeurt met een speciale lepel die je erbij krijgt. Je moet het ijs bovendien op kamertemperatuur laten ontdooien tot het zacht genoeg is.

30-05-2023 10:07:00 Buick

Erelid



En bladgoud natuurlijk, je wordt eenmalig een ezel die goud poept Je krijgt dus ijs te eten wat je eerst moet ondooien

30-05-2023 10:13:47 allone

Oudgediende



Ik weet niet of ik daar €6000 voor zou betalen

En in India kun je zoetigheid met goud / zilver kopen dat betaalbaarder is. Mocht je dat willen. Want het ziet er weliswaar feestelijk uit maar het smaakt naar niets. Weet ik uit ervaring.

Met truffels heb ik geen ervaring. Maar ik houd sowieso niet van ijs, dus zonde van de -misschien?- lekkere truffel



30-05-2023 11:42:39 Grouse

Oudgediende



Eigenlijk dus kaas en truffel uit de diepvries.

30-05-2023 11:44:42 Mamsie

Oudgediende



We hadden gisteren heerlijk ijs. Gewoon in een potje van de Lidl. Heel betaalbaar en superlekker!

30-05-2023 12:29:40 HenrysWereld

Lid

T S Ijs met eisen....

30-05-2023 13:01:30 Emmo

Stamgast



@Buick :

Voor mij niets bijzonders. Behalve dat goudpoepen dan, helaas

30-05-2023 20:04:55 Jura6

Erelid



Dure aardbei

Ik zag dit toevallig gister op TV



Zie vooral dat het ding aan 1 kant gewoon nog wit, en vooral nog niet volledig rijp is!



In Japan kan je een enkele aardbei kopen voor maar liefst... 400 euro!

Ik zag dit toevallig gister op TV

Zie vooral dat het ding aan 1 kant gewoon nog wit, en vooral nog niet volledig rijp is!

30-05-2023 23:00:52 omabep

Oudgediende



Als we een paar berichten afwachten is het betaalbaar voor iedereen, het is al zo'n 400 euro euro in prijs gedaald sinds 20 mei en dit bericht.

30-05-2023 23:31:47 Emmo

Stamgast



@omabep : Ik denk dat ze met een voorraad zijn blijven zitten. Veel aanbod, weinig vraag: prijs gaat omlaag.

31-05-2023 00:57:33 HoLaHu

Oudgediende



Geef mijn portie maar aan Fikkie...Een bak driesmakenschepijs van de Lidl of Aldi smaakt ons ook heel goed!

