Tientallen restaurants belazerd door nepklager die compensatie wil

Tientallen restaurants in Brabant hebben te maken gehad met een 'serieklager'. De man stuurde recensies waarin hij scheef dat hij niet tevreden was over het eten in de hoop compensatie te krijgen. Verschillende restaurants stuurden hem tegoedbonnen of gaven hem zijn geld terug, schrijft Omroep Brabant.



De recensies die de klager stuurde, leken vaak op elkaar. Ze begonnen positief, zoals: "Met enig regelmaat komen wij heel erg graag bij jullie lunchen vanwege de prachtige locatie en het heerlijke eten."



Vervolgens kwam de kritiek. Het eten was bijvoorbeeld niet lekker of de bediening was niet in orde. Op deze manier hoopte de klager, die telkens vanaf hetzelfde adres mailde, op een vergoeding.



Uiteindelijk is de man toch door de mand gevallen. Hij stuurde nagenoeg hetzelfde bericht naar twee verschillende horecazaken, met dezelfde eigenaar. Ook beklaagde de man zich soms over gerechten die niet eens op de kaart stonden.



"Een kritische recensie hoeft niet slecht te zijn. Het houdt je scherp", zegt voorzitter Tim Wijdemans van de Koninklijke Horeca Nederland in Tilburg. "Maar dit is belachelijk. Je kan er dus niet eens meer op vertrouwen dat een recensie wel echt is."



Wijdemans pleit dan ook voor een goede klachtenprocedure. "Horecaondernemers wordt aangeraden om goed te controleren of een klacht klopt. Niet alleen mailcontact, maar bel ook met de gast."



De klager is inmiddels aangesproken door horecaondernemers. Aan Omroep Brabant heeft hij laten weten dat de recensies inderdaad van zijn mailadres afkomstig zijn en dat hij de ontvangen compensatie aan de gedupeerde restaurants heeft terugbetaald.

28-05-2023 08:11:20 allone

Kunnen mensen niet iets beters verzinnen Pfff. Wat een hobby

28-05-2023 08:41:33 Emmo

@allone : Ja hoor: Handgranaten bij willekeurige mensen aan de voordeur hangen

28-05-2023 11:59:29 allone

Heb je nog een paar granaten over? @Emmo : dank je voor de tip

28-05-2023 12:22:31 Emmo

@allone : Sorry, vorige week de hele voorraad in Rotterdam opgebruikt.

