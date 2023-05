Bark Europa omgevallen op werf in Kaapstad

Tijdens de onderhoudsperiode in Kaapstad heeft een ongeval plaatsgevonden, waardoor Bark EUROPA deels omviel. Toen het schip terug in het water zou worden gelaten ging het ernstig mis. Alle bemanningsleden hebben het schip veilig verlaten, één matroos is gewond geraakt. Hij verkeert momenteel in stabiele toestand en krijgt passende medische zorg.De omvang van de schade aan het schip wordt nog beoordeeld en op dit moment kunnen we de exacte tijdlijn voor het hervatten van onze zeilreizen niet bepalen. De bemanning werkt ijverig aan het aanpakken en oplossen van de situatie, om de noodzakelijke stappen te kunnen nemen om verder te gaan. Met de walorganisatie zullen ze de Bark EUROPA zo snel mogelijk weer volledig operationeel hebben.Bark Europa komt al meer dan 20 jaar op de werf in Kaapstad. Op de reis vanuit Ushaia (Argentinië) zeilt ze via Antarctica en South Georgia naar Kaapstad voor haar werfonderhoud. Daarna zou ze de reis naar Europa verder voortzetten.Het tallship, dat oorspronkelijk in 1911 in Hamburg werd gebouwd, heeft een rijke geschiedenis, van het dienen als lichtschip voor de Duitse kustwacht op de Elbe tot het maken van wereldreizen als opleidingsschip. Het schip is momenteel eigendom van en wordt geëxploiteerd door Rederij Bark Europa, gevestigd in Rotterdam, met Scheveningen als thuishaven. In 2020 werd de Europa wereldnieuws omdat het non-stop van Ushaia naar Nederland zeilde ivm Corona.