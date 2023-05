Activisten vervuilen 300.000 liter water tegen klimaatverandering

Een drukte van belang in de Trevifontein in Rome zondagmiddag. Dit keer waren het geen Feyenoord-hooligans die de fontein belaagden, maar klimaatactivisten. Door houtskool in het water te lozen kleurden de activisten het water zwart, terwijl zij vanuit de beroemde fontein protesteerden tegen fossiele brandstoffen.



De politie was niet bepaald dolenthousiast over het protest en sleepte de activisten uit het water. Ook toeschouwers van het tafereel konden de actie niet waarderen en dat lieten ze duidelijk merken. Omstanders filmden de protestactie terwijl een groepje vanuit het publiek de demonstranten voor rotte vis uitmaakte. Met spandoeken bracht de actiegroep haar boodschap over. Teksten als 'ons land gaat dood' maakten duidelijk dat de protesteerders zich verzetten tegen klimaatverandering en fossiele brandstoffen.



Bij de actie is volgens de burgemeester Gualtieri van de Italiaanse hoofdstad zo'n 300.000 liter water verspild. Hij is pislink over de demonstratie. 'Genoeg met deze absurde acties', schrijft Gualtieri op twitter. Bij het vervuilen van de fontein werd volgens hem het ergste voorkomen. Meerdere activisten werden aangehouden.



Daar werden door de demonstranten van actiegroep Ultima Generazione (Laatste Generatie) ook de zware overstromingen in het noorden van Italië bijgehaald. Bij die overstromingen zijn ten minste 13 dodelijke slachtoffers gevallen en de schade loopt in de honderden miljoenen. Volgens deskundigen zou klimaatverandering de oorzaak zijn van het natuurgeweld, meldt CNN. Er viel in 1,5 dag even veel regen als normaal in een halfjaar.

Reacties

25-05-2023 12:34:20 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 5.229

OTindex: 4.704

Prima om te demonstreren tegen de vernietiging van onze planeet. Maar waarom dat moet door zelf dingen te vernietigen ontgaat me ten enenmale.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: