Chirurg laat schoonmaker assisteren bij operatie

BERLIJN (AP) - Het bestuur van een ziekenhuis in het westen van Duitsland heeft zijn spijt betuigd nadat bleek dat een van hun chirurgen een schoonmaker zo ver had gekregen om hem te helpen bij een teenamputatie.

De openbare omroep SWR meldde vrijdag dat het incident in het Universitair Ziekenhuis van Mainz, dat in 2020 plaatsvond, niet tot complicaties voor de patiënt heeft geleid, maar de arts is inmiddels ontslagen.

De directeur van het ziekenhuis, Norbert Pfeiffer, zei dat de chirurg ten onrechte had besloten om door te gaan met de routineprocedure, hoewel er geen gekwalificeerde assistent beschikbaar was, meldde SWR.



Toen de patiënt, die onder plaatselijke verdoving was gebracht, rusteloos werd, vroeg de arts een schoonmaker in de buurt om het been van de man vast te houden en chirurgische instrumenten door te geven, aldus de lokale krant Mainzer Allgemeine Zeitung. De krant meldde dat de schoonmaker geen medische ervaring had.



Het incident kwam aan het licht nadat een ziekenhuismanager de schoonmaker - bebloede gaasjes in de hand - in de operatiekamer had gezien, zo meldde het.



"Dit had nooit mogen gebeuren", citeerde het Duitse persbureau DPA Pfeiffer.

Reacties

Die schoonmaker werkte vast wel schoon en netjes .

Nu dan een beetje later maar dit is mij ook overkomen hier in Zeeland. Het werd als een melkertbaan aangeboden. Bij de rondleiding liep ik zo bij een operatie naar binnen en werd mij verteld dat ik de spullen aan moest geven, ik ben weggelopen, ik zei "als ik een zorgtype was had ik daar wel voor gestudeerd en niet voor de ICT", ik vond het zo ongelooflijk dat ik zomaar naar binnen kon en alles zag, ik werd er niet goed van. Ik hoop dat dit dus hier niet meer aan de orde is.



Die schoonmaakster heeft toch zeker wel een extraatje gekregen voor haar dubbele baan?



Het is zeker schandalig als je te weinig personeel hebt en dan maar iemand laat werken aan iets waar ze misschien niet tegen kan maar zeker niet geschikt voor is, het is geen oorlogstijd hè, hij kon best de operatie in tijd en dag verleggen denk ik.

Moest het het bloed wegdweilen tijdens de operatie? Ongelofelijk dat er tijdens een operatie schoonmakers aanwezig zijn in de OK!

Maar ja. In een ziekenhuis worden fouten gemaakt. En dit is er eentje zonder slechte gevolgen. Hoe vaak stopte dezelfde directie iets in de doofpot omdat t ze anders geld kost? Hoe vaak gebeurt dit zonder dat iemand t merkt?Maar ja. In een ziekenhuis worden fouten gemaakt. En dit is er eentje zonder slechte gevolgen. Hoe vaak stopte dezelfde directie iets in de doofpot omdat t ze anders geld kost?

Quote:

Toen de patiënt, die onder plaatselijke verdoving was gebracht, rusteloos werd, vroeg de arts een schoonmaker in de buurt

Ja, logisch dat er een schoonmaker in de buurt was. Die stond er natuurlijk naast om het vak te leren. Ja, logisch dat er een schoonmaker in de buurt was. Die stond er natuurlijk naast om het vak te leren.

S Zoals ik het zie, zou de operatie wegens personeelsgebrek uitgesteld moeten worden. Het was dus in het belang van de patiënt dat die doorgang vond. Het mag natuurlijk niet wat die arts gedaan heeft, maar het gevaar dat er iets mis ging, was gering. Hij had gewoon iemand nodig om het been vast te houden en om een paar dingen aan te geven. Het was geen blindedarm operatie, maar een teenoperatie. Ik vind dat een berisping op zijn plaats is, maar ontslag gaat mij veel te ver.

