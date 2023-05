Verwarde man rijdt met auto binnenplaats van Vaticaan op

Een 40-jarige man is gisteravond met zijn auto op hoge snelheid het Vaticaan binnengereden. Hij ramde een poort en reed de binnenplaats van het Apostolisch Paleis op, waar hij werd gearresteerd. De man verkeerde volgens het Vaticaan in verwarde toestand.



De man probeerde eerst te voet het Vaticaan binnen te komen, maar bewakers weigerden hem aan de Porta Sant'Anna, een van de zij-ingangen. Daarna stapte hij een auto in en reed hij op volle snelheid op de poort af.



Een lid van de Zwitserse Garde schoot op de bumper van de auto, maar de bestuurder wist zijn weg te vervolgen tot aan de San Damaso-binnenplaats van het Apostolisch Paleis. Daar stapte hij uit en werd hij ingerekend. Het incident vond rond 20.00 uur plaats.



Volgens het Vaticaan wist de verwarde man niet in de buurt te komen van de residentie van Paus Franciscus. Die ligt aan de andere kant van Vaticaanstad. Verder zijn er geen berichten over gewonden. De man wordt vastgehouden in de gevangenis in Vaticaanstad.

