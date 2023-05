Efteling-bezoeker biedt parkverbod na vernieling te koop aan op Marktplaats: ‘Mooie aanvulling voor ieders collectie’

Een wel heel bijzondere advertentie dook deze week op Marktplaats op. Een verkoper uit Waalwijk heeft voor de hoogste bieder een parkverbod van de Efteling in de aanbieding, ondertekend en wel. ,,Een mooie aanvulling voor ieders collectie. Voor de gelukkige bieder”, zegt ze zelf.



Het toegangsverbod is opgelegd vanwege een overtreding in het attractiepark op 17 februari, valt te lezen. ‘U bent in ons park op bezoek geweest en bent door onze beveiliging aangesproken in verband met vernieling. Dit gedrag wordt door de Efteling niet getolereerd’. Het verbod geldt voor zes maanden, vanaf die dag in februari. De brief is verzonden op 9 mei.



De verkoper wil anoniem blijven maar geeft bij navraag aan dat ze 20 jaar oud is en uit Waalwijk komt, al is de locatie van de advertentie Riel. Ze kreeg het verbod officieel voor vernieling. De vrouw gooide die dag namelijk afwasmiddel in meerdere waterbakken bij attracties. ,,Afwasmiddel van de Albert Heijn om precies te zijn, in de kleuren groen en geel”, zegt ze. Het verbod maakt haar ‘niet zoveel uit’. ,,Het staat namelijk niet in verhouding met wat ik heb gedaan.”



Het idee van de advertentie begon afgelopen weekend als grap. ,,Ik was benieuwd naar wat mensen ervoor bieden. Maar de grap is inmiddels een beetje uit de hand gelopen. Voor het juiste bod zal ik hem zeker verkopen.” Het hoogste bod op moment van schrijven is 10.000 euro. Of dat daadwerkelijk wordt opgehoest is zeer de vraag. Serieuzere biedingen zijn er van 10, 8 en 6 euro. De aanbieding is ruim 1300 keer bekeken. Dat aantal loopt snel op.

